Si è conclusa da poco la trentaseiesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 3 marzo 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 36a puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo 2025

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello di lunedì 3 marzo 2025 inizia con il ricordo di Alfonso Signorini ad Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni. La puntata entra nel vivo con lo scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Durante una gita fuori porta concessa dal GF, un complimento di Helena a Shaila fa scattare l’ennesimo confronto tra le due regine della casa. Uno scontro che poco dopo coinvolge anche Lorenzo e Stefania Orlando e in parte anche Javier. Il pallavolista, infatti, si confronta con Helena su quanto successo invitando la modella a riflettere su alcuni suoi comportamenti.

Spazio poi a Lorenzo e Shaila che nella casa continuano ad essere protagonisti con tira e molla. Diversi coinquilini sono convinti che sia una coppia fake e la conferma arriva anche durante la diretta con un segreto di coppia che alla fine si rivela nullo! Infine la sorpresa del padre di Zeudi che arriva nella casa per rivedere la figlia; un momento non semplice per la ex Miss Italia che prima reagisce male, ma poi decide di incontrarlo.

Chi è uscito ieri sera 3 marzo 2025 dal Grande Fratello? Maria Teresa e Mattia eliminati

Durante la trentaseiesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainellii, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. A lasciare definitivamente la casa è stato Maria Teresa Ruta.

Poco dopo Alfonso Signorini apre un secondo televoto flash con i candidati scelti dai concorrenti attraverso una catena di salvataggio. Al televoto flash vanno Mattia, Chiara, Tommaso, Federica, Stefania Orlando e Tommaso. Il meno votato dal pubblico è Mattia.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 3 marzo 2025

Durante la trentaseiesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Stefania, Mariavittoria e Federico? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Potrebbe interessarti: