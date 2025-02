Si è conclusa da poco la trentacinquesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 27 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 35a puntata del Grande Fratello di giovedì 27 febbraio 2025

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello di giovedì 27 febbraio 2025 inizia con Helena che, dopo non essere stata votata come prima finalista donna di questa edizione, si domanda sul perchè non sia stata scelta dal pubblico. Nella casa Shaila, Zeudi e Chiara le danno della rosicona, ma è Chiara ad andarci giù pesante dicendole “le regine vengono impiccate”. Poi si passa alla crisi tra Lorenzo e Shaila che in diretta comunicano la fine della loro storia d’amore. I due si sono lasciati, ma continuano ad amarsi, a conferma che in vista della finale annunciata per lunedì 31 marzo 2025, il ricongiungimento è dietro l’angolo.

Helena torna protagonista per un nuovo scontro-confronto con Zeudi. Tra le due oramai non scorre più sangue e in diretta si confrontano, ma non sembra esserci alcun punto di incontro. Spazio anche all’amicizia tra Amanda e Mariavittoria entrata in crisi più volte nella casa fino ad un momento di grande emozione per Javier. Il pallavolista riceve una bellissima lettera d’amore da parte di Helena: una coppia portavoce di un amore sano. Infine per Javier un’altra sorpresa: nella casa arriva il fratello Juan Manuel.

Chi è uscito ieri sera 27 febbraio 2025 dal Grande Fratello? Amanda eliminato

Durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva al televoto: Chiara, Amanda, Helena, Zeudi e Maria Teresa Ruta. A lasciare definitivamente la casa è stato Amanda Lecciso.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 24 febbraio 2025

Durante la trentacinquesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Helena, Zeudi, Mattia e Maria Teresa? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Potrebbe interessarti: