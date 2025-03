Si è conclusa da poco la quarantesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 17 marzo 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 40a puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo 2025

La quarantesima puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo 2025 è iniziata con un confronto tra Mariavittoria e Tommaso. Una settimana difficile per la coppia che è arrivata perfino a lasciarsi; tra i tanti motivi anche un bagno nella vasca tra Mariavittoria e Zeudi che ha fatto ingelosire Tommaso. Spazio poi allo scontro-confronto tra Lorenzo e Shaila oramai sempre più distanti nella casa. Nelle ultime settimane i due si sono molto allontanati vivendo emozioni contrastanti che hanno spinto Lorenzo anche a compiere un gesto molto forte distruggendo un quadro realizzato per lui da Shaila. La nuova Shaila che ha deciso di mettere lei in primo piano è sicuramente tra i motivi della crisi, ma la situazione peggiora quando la ex velina di Striscia scopre che Lorenzo ha raccontato di lei anche ad Helena e Javier.

La puntata prosegue con una bellissima sorpresa per Tommaso che riabbraccia il padre Giacomo. Poi è la volta dell’amicizia ritrovata tra Helena e Lorenzo: dopo la fine della storia con Shaila, Lorenzo si è riavvicinato alla modella brasiliana. Un riavvicinamento che però fa ingelosire molto Javier. Per Jessica Morlacchi è il momento di una bella sorpresa, visto che dopo mesi riabbraccia i nipoti e la mamma. Infine l’ennesimo scontro tra Helena e Zeudi che si conferma una vera stratega.

Chi è uscito ieri sera 17 marzo 2025 dal Grande Fratello?

Durante la quarantesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Chiara, Javier, Shaila, Mariavittoria e Helena Prestes? Il pubblico ha deciso di eliminare Javier, ma rientra con la seconda vita.

Spazio poi al televoto flash tra Chiara, Mariavittoria e Tommaso. A sorpresa il pubblico ha deciso di non salvare Tommaso.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 17 marzo 2025

Durante la quarantesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Helena e Giglio? Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato sarà eliminato dalla casa.

