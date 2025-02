E’ calato il sipario sulla trentesima puntata del Grande Fratello, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 10 febbraio 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 30a puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio 2025

La trentesima puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio 2025 è iniziata con la nuova coppia nata nella casa: Helena e Javier. I due hanno trascorso una romantica cena in suite conclusasi con una notte di grande passione che sembra aver sancito l’inizio di un nuovo amore. Il pallavolista non nasconde di essere molto preso dalla modella brasiliana al punto da dirle: “quando sorride si illumina il mondo“. Non solo Javier è convinto che questa cosa con Helena proseguirà anche fuori dalla casa. Intanto alcuni coinquilini, in particolare Lorenzo e Shaila non credono alla coppia e confessando di aver rosicato nel vederli insieme in suite. Poco dopo i due parlano dell’ennesima crisi vissuta in settimana con Lorenzo che è arrivato a confessare a Shaila di essere stanco e di aver finto per mesi. Una confessione choc che ha fatto crollare in una crisi di pianto la ex velina di Striscia; una crisi rientrata quando Lorenzo, con l’ennesimo colpo da giocatore, si è rimangiato tutto siglando la pace. Quanto durerà?

Intanto durante la diretta Alfonso Signorini ha ripreso nuovamente Shaila dicendole perchè la giudica volgare: “vederti sul tavolo, sull’isola della cucina a gambe larghe con Lorenzo sopra onestamente non è una bella immagine. E’ un’immagine volgare, quella per me è volgarità. Voglio che tu capisca perchè ci piacete come coppia, ma quella roba lì non è una cosa bella anche perchè non è per essere bacchettone, ma vedere quell’immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bella. Fateci un pensierino“. Durante la lunga diretta spazio anche allo scontro tra Chiara e Stefania Orlando, ma anche a momenti di grande emozione con il riavvicinamento tra Helena e Zeudi, ma anche la linea della vita di Jessica Morlacchi.

Chi è uscito ieri sera 10 febbraio 2025 dal Grande Fratello? Nessun eliminato e proclamato primo finalista

Durante la trentesima puntata del Grande Fratello è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva a rischio eliminazione: Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Iago Garcia, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo. Il televoto è stato annullato dopo l’abbandono di Pamela Petrarolo.

A sorpresa Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash per decretare il primo finalista di questa edizione. Il televoto era a 4 tra Javier, Lorenzo, Alfonso e Giglio. Alla fine il pubblico da casa ha votato come primo finalista Lorenzo.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 10 febbraio 2025

Durante la trentesima puntata sono tornate anche le nomination. I concorrenti più votati sono stati Chiara, Amanda, Iago, Maria Teresa, Stefania, Jessica e Maxime? Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato sarà immune nella prossima puntata.

Potrebbe interessarti: