Al Grande Fratello si parla di Helena e Javier che hanno condiviso una cena in suite seguita da una notte di passione nella casa.

Grande Fratello, Javier: “quando Helena sorride si illumina il mondo”

Nella casa del Grande Fratello si parla di Helena e Javier. Da quando si sono riavvicinati i due sono sempre più complici ed intimi e il premio della scorsa puntata ha sicuramente aiutato la coppia che ha potuto vivere una indimenticabile notte nella suite. “Quando Helena sorride si illumina il mondo” – dice Javier che con gli occhi emozionati precisa – “è speciale“. Anche Helena è al settimo cielo: “sono felice, è stata la cena che ci ha fatto conoscere meglio”.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo “rosiconi” verso Javier ed Helena

Nella casa si parla di Javier ed Helena e di quanto successo tra loro, ma Shaila e Lorenzo hanno rosicato nel vederli insieme in suite. Shaila commenta: “ma che me frega dell’amicizia, se è un passione me la vivo”, ma Amanda precisa: “stanotte è venuto e si è portato Helena”. Javier dice la sua: “sarò rancoroso, ma non sono invidioso, mi spiace che abbiano rosicato”.

Helena poi spiega il suo punto di vista: “mi ha dato fastidio l’opinione di Shaila, è chiaro che lei è diversa da me, ma non puoi dire che non c’è passione. Io provo una forte timidezza di condividere la mia vita privata”. Dallo studio Cesara Buonamici commenta la nuova coppia: “Helena è un libro aperto, si vede la sua felicità. Javier mi sta piacendo in questa fase, ti tengo d’occhio nei giorni avvenire però ho una gran curiosità: ma a Shaila e Lorenzo ma perchè solo voi sinceri e puri e gli altri astuti giocatori?”. Lorenzo replica: “non tutti gli altri, su Javier ed Helena ci puzza un pò”. Poi è la volta di Beatrice Luzzi: “è la composizione finale del famoso quadrilatero, ci hanno messo tanti mesi. Per quanto riguarda loro ci hanno messo tanti mesi e ho l’impressione che siano ancora un pochino alla ricerca della combinazione, li trovo un pò scombinati e poi Helena che è una persona trasparente, non la vedo distesa e raggiante“. Helena precisa: “non mi sento pronta di condividere“.

Ecco i video Mediaset.