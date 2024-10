Maica Benedicto commuove i telespettatori con un messaggio a distanza lanciato a Tommaso Franchi di Grande fratello, al suo rientro nella Casa di Gran Hermano. La concorrente del gioco made in Spagna non smette di pensare al gieffino che più l’ha colpita nel profondo, nel soggiorno vissuto nella Casa più spiata in Italia.

Grande fratello – Maica Benedicto pensa ancora a Tommaso Franchi: la verità inaspettata, al Gran Hermano

Nel mezzo della diretta non-stop del Gran Hermano, Maica Benedicto svela pubblicamente di pensare ancora a Tommaso Franchi. Con il supporto di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, da lei incaricati destinatari di un suo saluto ai concorrenti di Grande fratello, la modella non nasconde i sentimenti nutriti per Franchi.

Rientrata a far parte del cast dei gieffini in Spagna, Maica cerca e trova il supporto dei “sostituti temporanei” nel gioco – Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, prima del loro viaggio di rientro in Italia. Chiede a quest’ultimi di rendersi messaggeri del suo messaggio che non vorrebbe essere un addio, ma un arrivederci, al Grande fratello italiano e ai suoi protagonisti. In particolare è a Tommaso che sono destinate le parole più profonde e nostalgiche della spagnola.

Nel corso della nuova puntata di Gran Hermano, trasmessa in diretta il 27 ottobre 2024 sulle reti Mediaset di intrattenimento in Spagna, Maica Benedicto consegna pubblicamente a Shaila e a Lorenzo il suo messaggio da far recapitare in Italia. “Voglio mandare un messaggio a tutti i miei compagni dato che non ho potuto salutarli – fa sapere l’inquilina spagnola, aprendo il cuore tra le parole destinate ai concorrenti di Grande fratello.

Mi hanno aperto le porte di casa loro e trattata come una di famiglia fin dall’inizio. In particolare Tommaso”. Il messaggio dedicato ai protagonisti del gioco made in Italy, poi, prosegue con le dolci parole per Tommaso Franchi. “Lui ha reso la mia permanenza lì molto più piacevole – si dice quindi grata all’italiano, la spagnola. Mi sono adattata bene e le notti in cui non riuscivo a dormire lui, che aveva il letto accanto al mio, mi ha aiutata molto“.

Maica e l’inscindibile legame con Tommaso, oltre le distanze

A quanto pare la modella spagnola si sentirebbe legata nel profondo a Franchi, al di là delle distanze geografiche che li dividono e a prescindere dal risicato tempo condiviso insieme al Grande fratello. Questo, in particolare, per il sostegno incondizionato che lei sente di aver ricevuto dall’italiano, senza sentirsi giudicata da lui. Lei è certa che il loro incontro, nel cross-over dei due reality, non sia avvenuto per caso, ma che sia di fatto, per lei, una lezione di vita. “Mi ha fatto capire che in soli due giorni si può entrare in connessione con una persona- fa sapere dal suo canto la modella, dell’inscindibile legame con Tommaso-. C’era un’energia fra noi che non vedevo da tanto tempo“.

Intanto, i fan dei due gieffini attivi via social avanzano alle produzioni italiana e spagnola del reality show la grande richiesta, di una reunion di Tommaso e Maica. Questo, anche nella speranza che la conoscenza tra i due possa evolvere in una nuova lovestory.