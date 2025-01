Il ritorno di Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha acceso la competizione per la leadership, nel gioco, tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. I due gieffini, per effetto dell’ospitata della cantante e un’accusa lanciata da lei all’attore alla 22esima puntata del reality, sono ora protagonisti di un confronto ad alta tensione.

Cresce la competizione, al Grande Fratello: é scontro tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato

Al termine della 22esima puntata di Grande Fratello, che ha registrato il ritorno-temporaneo nella Casa di Jessica Morlacchi nelle vesti di ospite, volano attacchi vis à vis, tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. L’occasione é un nuovo confronto nella Casa più spiata d’Italia, che vede oggetto di discussione l’accusa mossa in puntata da Jessica, all’attore.

Lorenzo ha provocato l’attore a sostegno del j’accuse mosso dalla Morlacchi, ritenendo come lei che l’attore abbia girato le spalle a Jessica, schierandosi con Helena Prestes, per una strategia di gioco pensata con la complicità di un ex partecipante.

“Jessica ha insinuato che Enzo Paolo ti abbia suggerito di avvicinarti ad Helena.– ha chiosato il modello, parlando a Calvani. Tu dici di no, però nella clip si è visto che Enzo Paolo ti faceva leggere qualcosa in un bigliettino. Eh vabbè eravate soli, cosa possiamo saperne noi che ti stava parlando solo di coreografie?“.

Luca ha prontamente ribattuto, replicando a tono al modello:

“Senti, pensa quello che vuoi. Pensa alle tue cose non chiarite, come chi è il guru della moda“.

Ma non si é fatta attendere la controreplica di Spolverato, al Grande Fratello: “Ho lavorato per brand importanti, ma non ho mai frequentato guru della moda. Giorgio Armani? Ma no figurati, ha ben altro a cui pensare – ha fatto sapere Lorenzo, chiarendo la sua posizione.

Forse dei casting director, ma io non ho mai fatto nulla, mi è stato proposto, ma non ho mai accettato. Io sono stato preso mentre ero in un reparto dei surgelati e mi hanno notato”.

Jessica e Helena rompono il silenzio, dopo l’addio al Grande Fratello

Nel frattempo, dopo aver scosso gli equilibri nella Casa per mezzo della lite con Helena Prestes e il ritiro dal reality, Jessica Morlacchi è tornata a parlare al popolo nel web. All’indomani della sua ospitata nella Casa, la cantante ha voluto lanciare un nuovo messaggio sui social:

“In questa magica avventura ho semplicemente voluto essere ME STESSA –ha fatto sapere, parlando al grande pubblico,e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato”.

A fronte della 22esima puntata che ha segnato la sua eliminazione dal gioco, anche Helena Prestes ha voluto lanciare pubblicamente un messaggio a mezzo social, apparendo in lacrime su X.

“Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita – dichiara nella caption del videomessaggio la brasiliana, senza lesinare delle lacrime, da nuova eliminata di Grande Fratello. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo – e conclude – Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. Grazie a tutti voi per questo percorso”.