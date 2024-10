É un Lorenzo Spolverato inedito il protagonista del j’accuse più virale di Grande fratello 2024 nel web, alle spalle di Shaila Gatta! In una confidenza nel cuore della notte che segue la sesta puntata del reality, dove lei lo definisce “un amico” per poi dirsi interessata a Javier Martinez, Lorenzo sbugiarda la ballerina, tacciandola di essere un’abile stratega nel gioco. E, in più, suggerisce alla coinquilina Helena Prestes di non fidarsi della rivale “amica”, il che infiamma il “quadrilatero” nella Casa.

Grande fratello 2024, Lorenzo Spolverato attacca Shaila: la svolta nel quadrilatero della Casa!

A margine della sesta puntata di Grande Fratello trasmessa nella prima serata del 3 ottobre sulle reti TV e streaming Mediaset, Lorenzo Spolverato si lascia andare ad un momento inaspettato per i fan e non solo, una confidenza fatta ad Helena Prestes. In particolare il fascinoso gieffino consiglia alla modella coinquilina di non fidarsi dell’amica –Shaila Gatta – a cui lui ha manifestato interesse per poi mettere gli occhi sulla bionda nel quadrilatero con Javier Martinez.

La ballerina mora, in occasione della nuova puntata serale, ha espresso la sua “scelta” definitiva, sentendosi contesa nel corteggiamento tra i due “fuochi”, Lorenzo e Javier. Anche in segno di solidarietà femminile e di rispetto verso Helena Prestes. La “rivale amica” in amore, dal suo canto, soffrirebbe per la vicinanza della Gatta a Spolverato, un motivo in più – oltre all’attrazione verso Javier- per cui Shaila decide di dichiararsi a Martinez, rifilando il due di picche al corteggiatore Lorenzo.

Il j’accuse di Lorenzo Spolverato verso la Gatta spiazza i fan di Grande fratello

“Non è andata come dice lei – parte così l’accusa di Lorenzo verso la Gatta, in preda allo sfogo della confidenza con la Prestes-. Non ti dice tutto quello che dovrebbe dirti, tu fatti furba e inizia a guardare di più”. L’attacco alle spalle di Shaila, sotto i riflettori di Grande fratello 2024, poi rincara la dose.

“Lei è ambigua – prosegue Spolverato, come a dirsi ancora interessato a Shaila a detta dei fan spiazzati sui social. Io sono un amico? Ieri mi ha detto ‘mi manchi’, te lo giuro. In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Lei non la racconta giusta“, prosegue stizzito.

In conclusione, il rivale di Javier Martinez taccia la papabile preferita dell’occhio pubblico di essere una stratega, per il tornaconto di visibilità e consensi: “Io non so se lei ha un piano o cosa, ma con me non si è comportata sempre da amica“.

Che Shaila Gatta possa, quindi, reagire molto presto al j’accuse di Lorenzo? Chissà! Intanto, il quadrilatero di Grande fratello sembra scricchiolare ai danni di Helena, ed evolvere in un triangolo: la ballerina ex gloria di Amici di Maria De Filippi veste i panni della papabile erede “tronista di Uomini e donne”, contesa dai corteggiatori Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.