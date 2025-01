Arriva il gesto della pace tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello. Dopo essere stati a lungo rivali, contendendosi in amore Shaila Gatta, i due gieffini si riavvicinano nella Casa di Cinecittà: lo sportivo prova a rincuorare il modello, dopo l’accusa del “Guru della Moda”.

Grande Fratello, la Casa difende Lorenzo Spolverato dall’accusa di Saro Mattia Taranto

La 23° puntata di Grande Fratello ha visto Saro Mattia Taranto, noto esperto di tendenze con lo pseudonimo di “Guru della Moda”, accusare Lorenzo Spolverato di nascondere un loro flirt d’amore omosessuale. In riferimento al loro incontro ad un evento cinematografico condiviso a Milano nel 2023, al termine del quale avrebbe ricevuto un passaggio in auto da Lorenzo, Saro ha fatto sapere di aver avuto un “bacio passionale” con il gieffino.

Stando alla testimonianza del “Guru della Moda”, Lorenzo vorrebbe nascondere al pubblico del GF e alla attuale compagna conosciuta nella Casa del reality show, Shaila Gatta, la loro frequentazione avuta in passato. D’altro canto Spolverato ha ammesso di ricordare la serata dell’incontro con Saro, negando però il momento del bacio. Questo, mentre l’ex Amici, Shaila, ha fatto sapere di non dare peso al passato delle persone e di voler proseguire la conoscenza del compagno, nel gioco.

Inevitabilmente, la puntata del j’accuse ha diviso la Casa, che appare ora divisa, perlopiù schierata dalla parte di Lorenzo. In particolare desta sorpresa, tra i telespettatori attivi sui social, il gesto di solidarietà da parte di Javier Martinez verso il modello, dopo i conflitti avutisi tra i due per via della gieffina contesa, Shaila Gatta.

“E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato -fa sapere Javier al rivale in amore e nel gioco, Lorenzo, che in puntata é stato decretato tra i gieffini preferiti dal pubblico con Amanda Lecciso, se tu non fossi stato immune. Ti dirò una cosa. Mi ha fatto arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te e l’avrei anche detto in diretta nella puntata”.

Il gesto della pace di Javier Martinez

Persino Javier Martinez si schiera, quindi, contro il j’accuse di Saro, spezzando una lancia in favore di Lorenzo: “Parlo del guru, della cosa venuta da fuori. Perché è facile venire da fuori e parlare in quella maniera. Non mi è piaciuta per nulla quella cosa e mi sembrava sbagliata”. Tuttavia, lo spagnolo ammette anche l’incompatibilità caratteriale alla base dei conflitti con Lorenzo: “Dovresti accettare il fatto di essere incompatibili. Per te sono un comodino?”.

Di tutta risposta, Lorenzo Spolverato apprezza il gesto per la pace, ricevuto tra le parole di sostegno morale di Martinez: “Ti ringrazio per questa opinione sul guru. Così come se venissero tuo papà e tua mamma qui, io sarei molto contento per te”. Ma il modello ha anche una riserva sullo spagnolo, parlando senza filtri al diretto interessato e in una previsione della puntata finale del GF:

“Però tu stai giocando un po’ a carte coperte e lo fai bene. Diciamo che hai quattro coperte e una scoperta. Porto questa idea fino alla finale. Non so se saremo noi a scontrarci in finale e sarebbe bello tra due tori come noi”.

“Il Guru della Moda” promette verità: anche Luca Calvani difende Lorenzo

Nel frattempo, a margine della puntata e i suoi risvolti “il Guru della Moda” promette verità sul caso rimasto irrisolto con Spolverato, condividendo un pensiero a corredo di un selfie tra le Instagram stories: “Che la verità trionfi sempre“. Sull’affaire di gossip, tra le mura della Casa di Grande Fratello anche Luca Calvani prende ora posizione. In un confronto con il rivale nel gioco, Lorenzo Spolverato, l’attore si schiera contro la posizione del “Guru della moda”:

“Lui ha parlato di bei messaggi, ma quello che ha dato a me non è piaciuto affatto e voglio spiegarmi. Venire qui a fare outing, fare un agguato del genere non è bello. Guarda che è proprio sbagliato il messaggi di venire qui, puntare il dito e fare delle rivelazioni del genere. Uno può baciare chi vuole e sono cavoli suoi se dirlo. Fare queste dichiarazioni in diretta in tv non è bello”.

Rivendicando il diritto di privacy di Lorenzo, Luca infierisce su Saro:

“Ci vuole rispetto anche delle persone che magari hanno dei problemi. Ci sono tante realtà, ci sono persone che non lo dicono e non escono allo scoperto perché hanno delle paure. Uno può facilitare e accompagnare, ma non venire a fare dichiarazioni. Ma se tu l’avessi baciato e non volevi dirlo? In questo caso è una violenza spiattellarlo davanti a tutti e metterti in difficoltà”.

Lorenzo Spolverato apprezza molto la vicinanza del rivale attore, facendo sapere allo stesso Calvani:

“Bravo Luca, parole sante sono totalmente d’accordo. Anche se ci fosse stato un bacio questo viene qui. Ma poi dopo un anno? Spero si sia visto che è stato fatto apposta. E io ora stavo riflettendo su una cosa, pensa al fatto che potrebbe esserci stato il bacio. Metti caso che c’è stato, ma non c’è stato, io magari lo volevo tenere privato e non dirlo”.