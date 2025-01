Lorenzo Spolverato minaccia il ritiro di coppia con Shaila Gatta, al Grande Fratello, dopo l’addio al reality-show di Jessica Morlacchi. In un nuovo attacco alla rivale giurata Helena Prestes, il modello annuncia in via anticipata la sua uscita di scena dal reality, menzionando peraltro la compagna di vita e di gioco.

Grande Fratello, Helena Prestes nel mirino di Lorenzo Spolverato: la minaccia di un addio

“Vergognati Helena. Se esce Shaila, me ne vado” fa sapere nella diretta del GF in onda sulle reti Mediaset, all’attacco di Helena Prestes, un furioso Lorenzo Spolverato. Al Grande Fratello, il modello registra un nuovo scontro con l’ex fiamma, assicurandole che non sarà lei a farlo uscire dal gioco a colpi di nomination al televoto. Ma sarà lui a uscire di scena, seguendo l’esempio di Jessica Morlacchi.

Quindi, il j’accuse del modello prosegue con parole via via più trachant e infierisce sulla modella Prestes: “Ti tolgo la soddisfazione e sai perché? Perché sto riflettendo, tra una settimana vado via. Quindi non c’è neanche bisogno che mi nomini” – chiosa Lorenzo, nel contestare le nomination da lei subite, alla brasiliana: “Sei piccola così. Io sono finto? E allora andrò fuori anch’io e l’avrai vinta tu. Però vinci il gioco non la vita. Quando capirai delle cose sarà troppo tardi”.

L’addio al GF è con Shaila Gatta?

Ma non è tutto. Nell’attesa per i risultati del televoto che vede nominati a rischio eliminazione Shaila Gatta, Luca Calvani, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi e Helena Prestes, Lorenzo Spolverato minaccia un “ritiro di coppia”. In vista della puntata del 13 gennaio 2025, lancia così un ultimatum facendo appello al pubblico, nella richiesta di salvare l’amata Shaila e votare per l’eliminazione di Helena Prestes: “Se metti caso tra i cinque dovesse uscire Shaila -chiarisce, per poi riferirsi alle ultime liti nella Casa e al ritiro di Jessica Morlacchi – dopo tutto quello che è successo, me ne vado. Me ne vado perché dico come funziona tutto questo, come funziona?”.

Chiaramente, è il pubblico ad essere chiamato a dare una preferenza di salvataggio, tra i 5 gieffini nominati al televoto in corso di Grande Fratello. Ma quali sorti attenderanno i nominati, nel gioco della Casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.