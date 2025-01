Reduce dalla violenta lite avuta con Jessica Morlacchi, Helena Prestes registra un sentito “mea culpa”, al Grande Fratello.

Grande Fratello, Helena Prestes è in preda ai sensi di colpa

In una confidenza registrata ai microfoni di Grande Fratello, in presenza dei coinquilini Stefania Orlando, Luca Calvani, Amanda Lecciso, Javier Martinez ed Eva Grimaldi, Helena Prestes si dichiara affranta per quanto si è verificato tra lei e Jessica Morlacchi. E nell’attesa per il preannunciato provvedimento disciplinare, previsto su richiesta della produzione, la modella non fa ora mistero della consapevolezza di aver commesso degli errori.

In particolare, fa sapere che -al momento dello scontro- non era sua intenzione fare del male alla rivale e che intendeva mettere fine agli insulti sulla sua persona. Da parte sua, quindi, c’è stato il disperato tentativo di far placare la furia dell’ex Gazosa, abbuttatasi contro di lei. “Ho visto lei spaventata, questo ricordo. -aggiunge, facendo mea culpa -. Io non le avrei mai fatto del male, ma siccome lei ha puntato gli occhi fissi a me e ha detto più di tre cose che sa che mi ha fatto male, io ho detto “smettila” e lei non ha smesso.”.

Dopo lo scontro, il Grande Fratello ha intanto disposto l’annullamento del televoto eliminatorio del gioco, per un provvedimento educativo di risoluzione del caso.

Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati.#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 6, 2025

Lo sfogo, dopo il conflitto con Jessica Morlacchi

Nel frattempo, nel dialogo intimista tra i due gieffini si registra anche l’opinione di Luca Calvani, rispetto all’accadimento: “il dato oggettivo è che c’è stato uno scambio molto brutto– fa sapere alla modella la sua analisi, l’attore-. Ci sono stati degli episodi scatenanti che sono stati risposti con grandissima aggressività verbale. Io riconosco che tu verbalmente non sei ferrata come un’italiana specialmente quando ci sono delle emozioni. Quindi hai risposto in maniera fisica…”.

Dal suo canto la Prestes non ci sta a giustificare l’appellativo di scherno affibbiatale da Jessica, nello scontro. “Ma non si vergogna lei a chiamarmi imbec*lle?”, si chiede parlando al coinquilino a lei amico, che però non intende difenderla a spada tratta. “Questa è una cosa che secondo me non devi impugnare perché ti stai ancora mettendo dalla parte di giudicare lei, di darle un giudizio – fa sapere alla modella, l’attore.

Tu devi rispondere di quello che hai fatto te. Tu hai provocato, eri stizzita dalle giornate. Eri nervosa ed hai gettato una scintilla in un pagliaio. E il pagliaio sotto c’aveva candelotti di dinamite – e conclude. I candelotti di dinamite non erano auspicabili ma forse erano prevedibili”.