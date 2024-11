Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa, al Grande Fratello 2024 si è espressa sul triangolo amoroso di Temptation Island 2024 che vede protagonisti Federica, Alfonso e Stefano. Dopo l’ingresso dell’ex tentatore di Temptation, la cantante ha confessato: «mi sono sentita in imbarazzo». Cosa è successo?

Grande Fratello 2024m Jessica Morlacchi critica il triangolo di Temptation Island: «il livello è veramente basso»

Jessica Morlacchi in giardino si è ritrovata a chiacchierare con Amanda Lecciso e Luca Calvani sull’evoluzione del Grande Fratello 2024 e sull’arrivo dei nuovi concorrenti dal mondo di Temptation Island 2024. In particolare si è soffermata sul confronto tra Alfonso e Stefano dicendo:

«io ho provato un pò di imbarazzo, ho detto “pensa, non accarezzo i miei cani da un mese e mezzo per vedere questo”. Mi sono sentita un attimo in imbarazzo. Devo stare chiusa in stanza dieci minuti per sentire questo discorso che per me poteva benissimo essere doppiato dalla Gialappa’s. Quando Stefano è arrivato e ha parlato con Federica, io mi sono sentita in imbarazzo. E non voglio né tirarmela né farti sentire che io sono di più, anche se dentro di me lo sento che sono qualcosa in più e non me lo devono dire gli altri, perché me lo dico da sola. Ho proprio pensato “Cavolo, il livello è veramente basso“».

Un commento pungente, ma realistico visto che il confronto tra Alfonso e Stefano è stato davvero poco edificante e soprattutto non ha avuto l’effetto sperato da parte della produzione e del programma.

Jessica critica aspramente il #GrandeFratello: "Il livello è davvero basso". pic.twitter.com/88C7M5d5LP — Roberto Mallò (@robymallo) November 13, 2024

Stefano Tediosi di Temptation Island ha una fidanzata fuori dalla casa?

Intanto fuori dalla casa è scoppiato un gossip che coinvolge Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island e nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. Dal nulla è spuntata una presunta fidanzata dell’ex tentatore che potrebbe trasformare il triangolo in un quadrilatero e di cui Jessica Morlacchi non è a conoscenza.

Si tratta di Erica che ha rilasciato a Fanpage un’intervista in cui ha rivelato:

«Sono stata tradita e manipolata. Stefano Tediosi è venuto a cercarmi in negozio fino a 4 giorni prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Stavamo insieme. Mi aveva chiesto di rimanere a casa ad aspettarlo mentre guadagnava soldi che avremmo speso per fare un viaggio».

Non resta che attendere l’ingresso della fidanzata di Stefano nella casa per l’ennesimo colpo di scena!