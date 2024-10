Eleonora Cecere rompe il silenzio mediatico sull’addio al Grande Fratello, in un intervento concesso a Chi magazine. Per l’occasione, la bionda (tra le 3 ex showgirl di “Non è la Rai” ingaggiate nel cast del reality) risponde alle critiche che la coinvolgono con il marito e il resto della famiglia, rispetto all’epilogo dell’ultima esperienza in TV.

Eleonora Cecere torna a raccontarsi: l’intervista dopo l’uscita di scena dalla TV

Nella puntata di Grande fratello – trasmessa sulle reti Mediaset lunedì 28 ottobre 2024 – Eleonora Cecere sceglieva pubblicamente di tornare dalla sua famiglia, ponendo così fine al gioco sulla convivenza intrapreso nella Casa più spiata d’Italia. L’ex showgirl di Non è la Rai giungeva alla sua scelta, dopo che – da ospite nella Casa – il marito le ha confessato quanto lei mancasse a lui così me al resto della famiglia.

Per effetto del ritiro dal gioco condotto da Alfonso Signorini, Eleonora Cecere è finita al centro di una dura accusa dei telespettatori. In molti, tra gli utenti nel web, la tacciano di aver detto addio al GF in una scelta forzata dalla volontà del marito, accusato indirettamente, così, di essere un cattivo esempio di “maschilismo”.

La verità di Eleonora Cecere, dopo l’addio al Grande fratello

“Il problema è stato che per le bambine era la prima volta che erano lontano da me – fa sapere un’inedita Eleonora, intervistata sui motivi alla base dell’addio al Grande fratello. Anche se è stato un mese e mezzo, a me sembravano quattro o cinque mesi. All’interno della Casa è tutto diverso”.

La lontananza dalla famiglia cominciava ad avere ripercussioni sulle bambine, legate anche alle interazioni scuola-famiglia. E dal suo canto, per aggiunta, non riusciva più a sostenere il peso delle distanze dalla famiglia, nell’esperienza di gioco intrapresa in TV.

L’ex “Non è la Rai” anticipa il “ritorno” al GF

Da parte sua, contrariamente a quanto sostengono i più tra i telespettatori critici attivi nel web, l’addio al Grande fratello è stata una scelta “ben ponderata e fatta con il cuore”, per il benessere personale e il bene comune di tutta la sua famiglia. Quindi, non ragionata, né dettata da condizionamenti esterni.

Tra le dichiarazioni, la risposta alle critiche social che la coinvolgono insieme al resto della famiglia, l’intervento prosegue: “Voglio dire a tutti quelli che scrivono sui social che la mia è stata una scelta fatta col cuore, non una scelta da marito maschilista o quant’altro -aggiunge perentoria, l’ex gieffina uscente dalla Casa, non è giusto nei confronti di mio marito”.

La Cecere conferma, quindi, di essere felice rispetto alla scelta del rientro a casa. E conclude con la promessa di un “ritorno” al reality show, in una veste inedita: “Non mancherò i prossimi lunedì in studio”.