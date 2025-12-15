Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura raddoppia l’appuntamento e fa slittare di alcuni giorni la finale. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, allunga la sua corsa verso la finalissima per la gioia di milioni di appassionati. Ecco quando andrà in onda la finale.

Grande Fratello 2025 quando finisce? Ecco la data della finale

La finale del Grande Fratello 2025, inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre slitta di qualche giorno su Canale 5! Proprio così, il reality show condotto quest’anno da Simona Ventura, raddoppia l’appuntamento questa settimana con due prime serate su Canale 5. Si inizia lunedì 15 dicembre 2025 con la seconda semifinale che vedrà chiudersi il cerchio dei finalisti. Da un lato Anita, Grazia, Jonas e Giulia, mentre dall’altro è rimasto un solo posto disponibile conteso tra Omer e Domenico in sfida al televoto. Il concorrente più votato tra Omer e Domenico sarà il quinto finalista del GF 2025 la cui finale è stata posticipata a giovedì 18 dicembre 2025.

L’appuntamento con la finale del Grande Fratello 2025 è dunque per giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5. Una decisione in parte inaspettata, ma che conferma la volontà di Mediaset di puntare sul format che in questa edizione è riuscito a registrare una media del 14% di share. Un risultato che lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha commentato così durante una recente conferenza stampa: «il 14% di share del Grande Fratello non è un flop, semmai l’eccezione sono i programmi che riescono ancora a fare il 30%».

Grande Fratello 2025, i prossimi appuntamenti su Canale 5

Quali sono i prossimi appuntamenti del Grande Fratello 2025? L’appuntamento con la seconda semifinale è per lunedì 15 dicembre 2025: una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Da un lato Omer incontrerà Rasha ad una settimana dalla sua uscita dalla casa. Non solo Benedetta, eliminata durante la prima semifinale, avrà l’occasione di confrontarsi faccia a faccia con Valentina, l’ex fidanzata di Domenico. Infine sarà eletto il primo super finalista che si giocherà la vittoria durante la finale del Grande Fratello in programma giovedì 18 dicembre 2025.

L’appuntamento con il gran finale del Grande Fratello 2025 è per giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5.