Si sono spente le luci della undicesima puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 1 dicembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 11a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 1 dicembre

La undicesima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 1 dicembre 2025 di Simona Ventura è stata ricca di colpi di scena e sorprese. La puntata inizia con una super raggiante Simona Ventura che sottolinea a gran voce “basta, basta, basta. E’ arrivato il momento di dire basta“. Un commento che lascia presagire l’arrivo di un importante provvedimento che, durante la lunga diretta, coinvolge quattro concorrenti. Si tratta di Simone e Domenico messi sotto accusa per alcune frasi davvero inaccettabili pronunciate in giardino nei confronti di Dolce Dona, la concorrente ospite del Big Brother Kosovo. Commenti che vengono accolti dalle risate di Francesca, la mamma di Simone, e di Benedetta. Tutti e quattro i concorrenti cercano di rimediare chiedendo ripetutamente scusa per quanto successo, ma il Grande Fratello comunica un provvedimento per Simone e Domenico che sono i primi due concorrenti nominati d’ufficio.

Durante la diretta si torna a parlare anche dell’amicizia tra Benedetta e Domenico con il ritorno di Valentina che, in passerella, chiude definitivamente la sua storia con tanto di consegna di anello di fidanzamento. Spazio poi ad un momento davvero emozionante: la dura storia di Omer che nella casa ha raccontato degli orrori della guerra vissuti sulla propria pelle. Per il concorrente siriano nella casa arriva il fratello per un incontro che emoziona tutti. Anche Jonas riceve una bella sorpresa da parte della mamma Grazia, mentre Donatella viene messa a dura prova: scegliere se preservare il montepremi finale o cedere incontrando il marito Andrea. Una scelta non facile, ma la concorrente di Bari sceglie il cuore riabbracciando così il marito dopo più di due mesi. Infine l’ingresso di Dolce Dona, la concorrente del Big Brother Kosovo che arriva come ospite nella casa per qualche giorno.

Chi è uscito ieri sera 1 dicembre dal Grande Fratello 2025?

Durante la undicesima puntata del Grande Fratello 2025 c’è stato anche il verdetto del televoto. In nomination c’erano Mattia, Grazia, Jonas e Omer. Questa settimana il pubblico era chiamato a votare il concorrente da eliminare, ma anche il secondo finalista. Il più votato dal pubblico è stato Jonas, secondo finalista, mentre Mattia è stato il meno votato e quindi il concorrente eliminato.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 24 novembre

Durante la undicesima puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle nomination. I concorrenti più votati sono: Rasha e Francesca, mentre per un provvedimento vanno di ufficio al televoto Simone e Domenico.

Chi vuoi salvare tra Rasha, Simone, Francesca e Domenico? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 8 dicembre 2025.

