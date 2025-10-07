E’ da poco terminata la seconda puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 6 ottobre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 2a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 6 ottobre

La seconda puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 6 ottobre 2025 è iniziata con l’ingresso di una raggiante e luminosissima Simona Ventura. La conduttrice, degna padrona di casa del reality show di Canale 5, dopo i consueti saluti ai tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli entra nel vivo della lunga diretta. Si parte subito con Matteo che ha vissuto una settimana difficile fatta di scontri e confronti con diversi coinquilini nella casa. L’ex pugile non ha gradito i frastuoni notturni dividendo le opinioni all’interno della casa.

Spazio poi al primo flirt nato tra Giulio e Benedetta, ma durato quanto un gatto in tangenziale! Tra i due, infatti, sembra già essere tutto finito con Benedetta che ha precisato: “l’ho detto subito che è un bellissimo ragazzo e pure un paraculo, ma sono una che si vive le cose. Il confessionale non me l’aspettavo, ma avevo capito che c’ha provato con tutte. E’ bravo con le chiacchiere“. Un momento molto emozionante c’è stato con il racconto di Francesca, la super mamma di Simone, ma anche con Grazia che ha confessato di aver vissuto un dramma quando era una ragazzina.

Chi è uscito ieri sera 6 ottobre dal Grande Fratello 2025?

Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2025 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico, infatti, era chiamato a votare in positivo per eleggere i tre concorrenti preferiti. Alla fine i tre concorrenti più votati dal pubblico sono stati: Anita, Domenico e Donatella.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 6 ottobre

Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle prime nomination. I concorrenti nel segreto del confessione sono chiamati ad esprimere un voto e una motivazione. I tre concorrenti immuni Anita, Donatella e Domenico, i preferiti del pubblico da casa, sono tenuti a nomination palesi. Alla fine i concorrenti più votati sono: Giulio, Matteo e Omar.

A rischio eliminazione ci sono: Giulio, Matteo e Omar. Chi vuoi salvare? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo eliminato durante la prossima puntata di lunedì 13 ottobre 2025.

