La finale del Grande Fratello 2025, il reality show di successo condotto da Simona Ventura su Canale 5 è giunto all’epilogo con la proclamazione del vincitore di questa 19° edizione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 18 dicembre 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 14a puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 18 dicembre 2025

La quattordicesima puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 18 dicembre 2025 è iniziata con l’ingresso di una raggiante ed emozionata Simona Ventura alla conduzione della prima edizione del più longevo reality show della televisione. La conduttrice è entrata subito nel vivo salutando gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Sonia Bruganelli per poi collegarsi con i cinque finalisti di questa edizione. Spazio alle prime sorprese della serate: Jonas riabbraccia il padre, mentre Omer ritrova la madre dopo un anno e mezzo. Poi è la volta del verdetto del televoto tra Omer e Jonas, due indiscussi protagonisti di questa edizione.

La finale del GF 2025 prosegue con una sorpresa per Anita Mazzotta che riceve una stella e riabbraccia le amiche e il compagno della madre. Una emozionante sorpresa anche per Giulia che in passerella ritrova tutta la sua famiglia al completo, mentre Grazia abbraccia dopo tre mesi la mamma e la sorella. Una serata ricca di emozioni, ma anche di colpi di scena con due televoti flash e la proclamazione del vincitore che vince il montepremi finale di 110 mila euro.

Chi è uscito ieri sera 18 dicembre 2025 dal Grande Fratello 2025?

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello 2025 è stato anche annunciato il primo verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Jonas e Omer? Una sfida al cardiopalma che ha visto trionfare di pochissimo Jonas su Omer. La finale è poi proseguita con il primo televoto flash tra Grazia e Giulia. A spuntarla è stata Giulia.

La finale è poi proseguita con il primo televoto flash tra i tre finalisti Anita, Jonas e Giulia per proclamare il terzo classificato. Il pubblico da casa era chiamato a votare “chi vuoi che vinca” e ha preferito portare avanti Giulia e Anita eliminando così Jonas, terzo classificato. L’ultimo televoto per la vittoria ha visto scontrarsi Anita Mazzotta contro Giulia Soponariu. A trionfare, come previsto, è Anita Mazzotta che con il 50.96% delle preferenze è la vincitrice del GF 2025.