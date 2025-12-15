Stasera, lunedì 15 dicembre 2025, va in onda la seconda semifinale del Grande Fratello 2025 presentato da Simona Ventura in prima serata su Canale 5. In studio a commentare gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e la new entry Sonia Bruganelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda semifinale del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. La finale, prevista per questa sera, slitta a giovedì 18 dicembre 2025, regalando così a milioni di appassionati una puntata extra del reality show più longevo della televisione. Questa sera scopriremo il nome del quinto finalista tra Omer e Domenico in sfida al televoto. Chi sarà finalista?

Intanto Anita, Grazia, Jonas e Giulia hanno già conquistato il biglietto di accesso alla finalissima nelle precedenti puntate. La scorsa settimana, dopo una serie di televoto flash, Rasha e Donatella hanno dovuto abbandonare definitivamente la casa. Un colpo di scena visto che entrambe le concorrenti erano date per finaliste, ma il verdetto del pubblico è stato inesorabile.

Durante la diretta della seconda semifinale di lunedì 15 dicembre 2025 scopriremo anche il nome dell’ultimo finalista del Grande Fratello 2025. Chi vuoi in finale tra Omer e Domenico? Il concorrente meno votato sarà eliminato, mentre il più votato sarà finalista.

Stando ai sondaggi Omer è quotato con il 72% delle preferenze contro Domenico che racimola un 28%.

Grande Fratello 2025, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura cambia nuovamente programmazione e dopo il raddoppia al giovedì torna con un solo appuntamento settimanale previsto per il lunedì sera. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

Da non dimenticare le finestre quotidiane così suddivise: