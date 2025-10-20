Stasera, lunedì 20 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. In studio accanto alla conduttrice ritroviamo i tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 20 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Stando alle anticipazioni la corazzata capitanata da Super Simo deve correre ai ripari per risollevare gli ascolti non proprio confortanti delle ultime puntate. Dopo l’uscita dalla casa di Anita Mazzotta in settimana anche Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente il gioco per motivi personali. Questa sera però, come anticipato da un comunicato ufficiale del GF, Anita Mazzotta tornerà da concorrente nella casa più spiata d’Italia per la gioia dei coinquilini e dei fan. L’uscita obbligata c’è stata per la scomparsa della mamma, ma ora Anita è pronta a rimettersi in gioco. “Di lacrime ne sono già scese troppe, e non voglio che ne scendano altre. Ma chi vorrà, io lo farò: alzeremo un calice al cielo, guardando la stella più luminosa, e brinderemo a te. Ti devo tutto” – ha detto la concorrente.

Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello anche una eliminazione a sorpresa con un televoto flash. Chi sarà il secondo concorrente costretto, per volere del pubblico, a lasciare per sempre la casa? Infine da segnalare anche l’arrivo di un ospite d’eccezione: si tratta di Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, pronta a dire la sua sulle dinamiche del gioco e sui concorrenti.

Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello 2025 scopriremo anche il verdetto del televoto. A rischio eliminazione ci sono: Grazia, Francesco, Giulia e Bena? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Stando ai sondaggi il più salvato dal pubblico è Francesco Rana con il 31,60% seguito da Giulia Sopunariu con il 27,95%. A seguire Grazia Kendi con il 27,43% ed ultima posizione per Bena Benabdallah con un risicato 13,02%. Bena Benabdallah sembra essere, a poche ore dalla diretta, il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione.

Il Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura, è trasmesso in diretta il lunedì sera in prime time su Canale 5. Attenzione: per gli appassionati è possibile seguire la diretta h24 del programma su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app. Non solo, su La5 (canale 30) l’appuntamento è durante la notte dopo l’1.

