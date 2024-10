Stop al Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini. Salta l’appuntamento di giovedì 10 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Come mai? Dopo la partenza con il doppio appuntamento settimanale, il reality show di Alfonso Signorini cambia programmazione. Scopriamo il perchè!

Grande Fratello 2024 puntate: l’appuntamento di giovedì 10 ottobre 2024 non va in onda

I fan del Grande Fratello 2024 dovranno aspettare ancora un pò per scoprire cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, non va in onda la seconda puntata settimanale del Grande Fratello presentato da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli “voce” del sentiment dei social. Come mai? Cambia la programmazione del reality show di successo dopo aver fatto compagnia a milioni di telespettatori con due appuntamenti settimanali il lunedì e il giovedì. Lo stop della puntata di stasera, giovedì 10 ottobre 2024, è legato alla partita Italia-Belgio di UEFA Nations League 2025 trasmessa in prima serata su Rai1.

Una scelta obbligata quella di Mediaset, visto che la Nazionale Italiana di Calcio allenata da Luciano Spalletti è seguita da milioni di telespettatori. Al posto del Grande Fratello andrà in onda un nuovo blocco di episodi della serie turca “Endless Love” che appassiona da mesi milioni di telespettatori.

Grande Fratello 2024 quando torna in onda?

Quando torna il Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini? Il prossimo appuntamento con l’ottavo puntata del GF è per lunedì 14 ottobre 2024 sempre in prima serata su Canale 5. Durante la prossima puntata scopriremo anche il verdetto del televoto che decreterà l’uscita di un secondo concorrente dalla casa più spiata d’Italia.

Chi vuoi salvare tra Yulia, Amanda, Clayton, Michael, Tommaso e Helena? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Intanto ricordiamo per tutti i fan ed appassionati che il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, è disponibile h24 con la diretta dalla casa su:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).