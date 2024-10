Si è da poco conclusa la decima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 28 ottobre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 10a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 28 ottobre

La decima puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre 2024 è iniziata con il confronto a distanza tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Dopo l’uscita momentanea dalla casa del GF della ex velina di Striscia volata al Grande Fratello spagnolo con Lorenzo, Javier finalmente ha la possibilità di parlarle. «Non sei stata sincera. Inizia a non raccontare più di te, qui si parla di noi e di quello che c’è stato. Ci baciavamo sotto le coperte» – dice Javier a Shaila che cerca di difendersi come può – «se fossi così falsa come dici, io fuori ho una carriera, ma secondo te ho bisogno della clip? Comprendo che tu sia arrabbiato, ma ti voglio solo spiegare: veramente mi sono voluta dare una possibilità di vivere una cosa diversa. Credo tutt’ora che tu sia un ragazzo diverso e valido, ho passato del tempo con te, ma non essendo totalmente convinta, ma quello che ho fatto qui dentro l’avrei fatto uguale fuori».

Poco dopo Lorenzo e Shaila rientrano nella casa rivelando quanto successo al GF spagnolo. I due si stanno conoscendo e la notizia del loro “amore” viene annunciata ad Helena e Javier. «Non mi sembrate coerenti, entrambi avete detto che questo è il vostro sogno e che non c’entrava l’amore e adesso sono sicura. Adesso non voglio ascoltarvi» – dice Helena, mentre Javier si conferma ancora una volta un gran signore «felice per loro, ci sarà qualcuna fuori che mi aspetterà. Ho provato leggerezza e consapevolezza. Mi sono tolto un peso, non ci voglio pensare più, per me Shaila non c’è più dentro questa casa». Durante la puntata due momenti emozionati: prima la sorpresa a Jessica che riceva un videomessaggio del papà e poi l’incontro tra Elena Cecere delle ragazze di Non è la Rai con il marito. Dopo l’incontro e la richiesta del marito di lasciare il gioco, Eleonora delle ragazze di Non è la Rai lascia la casa tra le lacrime.

Chi è uscito ieri sera 28 ottobre dal Grande Fratello 2024

Durante la decima puntata del Grande Fratello 2024 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico, infatti, era chiamato a decretare due concorrenti immuni tra Helena, Jessica, Giglio, Iago, Amanda e Mariavittoria.

I più votati sono stati Jessica (30%) e Helena (22%).

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 28 ottobre

Durante la decima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Clayton, Amanda, Mariavittoria e Iago. Chi vuoi salvare tra Clayton, Amanda, Mariavittoria e IagoMariavittoria? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 4 novembre 2024.

Ti potrebbero interessare: