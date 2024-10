Si è da poco conclusa la nona puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 21 ottobre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 9a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 21 ottobre

La nona puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre 2024 è iniziata con uno scontro tutto al femminile tra Jessica e Yulia. Tra le due non scorre buon sangue e durante la settimana se le sono nuovamente cantate. «Io e Yulia siamo persone che non si piacciono. Siamo due persone che, credevo fossimo simili, ma credo di essermi sbagliata» – dice Jessica Morlacchi. Dal canto suo Yulia ribatte «mi spiace per le mie parole, ma è una iena». Dallo studio Cesara Buonamici non si schiera a favore di nessuna delle due, anzi precisa: «non sto con nessuno, a me spiace di vedere queste fazioni rivali femminili, ma l’impressione che date è quella di alimentare quelle faide pettegole tra donne. Non mi aspetto un’unità femminile, ma una co-abitazione civile».

Spazio poi al confronto tra Yulia e il fidanzato Simone che arriva a sorpresa nella casa del GF. Un confronto pacato da cui però ad uscirne male è proprio Yulia visibilmente turbata dal rivedere il fidanzato. Chissà che questo incontro a sorpresa non possa far saltare la sua nascente relazione con Giglio. Durante la nona puntata Shaila Gatta messa alla strette rivela che non è innamorata di Javier, anzi a sorpresa confessa di essere in crisi tra testa e cuore lasciando intendere di provare qualcosa per Lorenzo.

Chi è uscito ieri sera 21 ottobre dal Grande Fratello 2024?

Durante la nona puntata del Grande Fratello 2024 NON c’è stato alcun concorrente eliminato dalla casa. Il pubblico, infatti, era chiamato a decretare due concorrenti immuni tra Yulia, Amanda, Lorenzo e Shaila.

I più votati sono stati Shalia (37%) e Lorenzo (27%) che sono volati a Madrid per entrare nella casa del Grande Hermano.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 21 ottobre

Durante la nona puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Helena, Iago, Amanda, Giglio, Jessica e Mariavittoria. Chi vuoi salvare tra Helena, Iago, Amanda, Giglio, Jessica e Mariavittoria? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination.

