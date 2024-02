Archiviata anche la 37ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, ma anche sorpresa e scontri tra i concorrenti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 19 febbraio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 37ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 19 febbraio

La trentasettima puntata del Grande Fratello di lunedì 19 febbraio 2024 è iniziata nel segno di Perla e Mirko. Dopo l’ingresso a sorpresa di Mirko nella casa nel giorno di San Valentino, l’ex concorrente di Temptation Island ha avuto modo di parlare e confrontarsi con la ex Perla. I due si sono ritrovati in tugurio con Mirko che conferma: «il sentimento che ci lega che è ancora profondo. Per le sensazioni che ho sentito posso dire che è ancora amore, non è un bene». Anche Perla conferma: «si sono d’accordo, fondamentalmente ce lo siamo anche detti, l’unica certezza che abbiamo è quella. Quando stiamo insieme sembra che la nostra relazione non abbia mai avuto una fine». Poco dopo Perla riabbraccia in passerella Mirko; l’ex fidanzato è visibilmente emozionato e scatta il bacio che fa sognare i fan!

La puntata prosegue con il ritorno nella casa di Giuseppe Garibaldi e il triangolo amoroso in corso tra Greta, Sergio e Alessio. Non manca il momento scontro con un Simona Tagli contro tutti. Il comportamento della conduttrice non piace ai concorrenti e durante la puntata scatta il confronto con Anita, Perla, Greta ed Alessio. Immancabili le sorprese: la prima è per Stefano che riabbraccia la mamma Carlo, mentre il GF celebra la storia d’amore nata nella casa tra Letizia e Paolo.

Chi è uscito ieri sera 19 febbraio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentasettesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio al verdetto del televoto con il nome del secondo concorrente candidato all’eliminazione dalla casa. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice, Sergio e Grecia. Beatrice e Federico sono i primi due a salvarsi con rispettivamente il 44% e 34%.

Ultimo classificato è Sergio con solo il 22% dei voti. Sergio è il secondo concorrente candidato all’eliminazione con Stefano.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 19 febbraio

Durante la lunga diretta del GF spazio anche alle nomination. Anche in questa puntata tutti contro tutti. I concorrenti più votati nella casa sono: Beatrice, Federico e Marco Maddaloni. A loro si aggiungono i due candidati all’eliminazione: Sergio e Stefano.

Chi vuoi salvare tra Beatrice, Sergio, Stefano, Federico e Grecia Colmenares? Il concorrente meno votato sarà il prossimo concorrente eliminato nella puntata di mercoledì 21 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 19 febbraio

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella ventesima puntata del GF di lunedì 19 febbraio 2024: