E’ da poco calato il sipario sulla diciottesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 16 dicembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 18a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 16 dicembre

La diciottesima puntata del Grande Fratello di lunedì 16 dicembre 2024 è iniziata con un confronto a tre: Helena Prestes, Luca Calvani e Jessica Marlocchi. La ex cantante dei Gazosa si è molta infastidita del rapporto d’amicizia tra Helena e Luca al punto da cambiare il suo comportamento. In realtà Jessica si è sentita presa in giro da Luca dopo una serie di atteggiamenti che le hanno fatto pensare ad un rapporto differente. Luca scopre in diretta di una confessione fatta da Jessica a Pamela de Non è la Rai e reagisce male. Spazio poi al racconto di Shaila Gatta: la ex velina di Striscia La Notizia racconta gli anni difficili prima del successo e poco dopo incontra il padre di Lorenzo.

Durante la scorsa puntata la mamma di Shaila si era lasciata scappare rivelazioni su Lorenzo: “non è una bella persona e fuori dicono tutti sia gay”. Parole che Shaila non aveva condiviso nella casa, ma che stasera ha commentato in diretta sottolineando a gran voce il suo amore verso Lorenzo. Intanto per Lorenzo una bella sorpresa: il padre Armando è entrato nella casa. Tra i momenti più attesi della serata il confronto tra Zeudi ed Emanuele dopo lo scherzo frainteso da parte del fisioterapista verso la ex Miss Italia. Tutto è ben quel che finisce bene…e poco dopo nella casa un’altra bella sorpresa, ma questa volta per Giglio che riabbraccia il padre e il fratello. Da segnalare anche l’ingresso di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi ed infine il confronto tra Helena Prestes e Javier. La modella brasiliana è stata “scaricata” anche dal pallavolista che si è avvicinato alla nuova arrivata Chiara.

Chi è uscito ieri sera 16 dicembre dal Grande Fratello 2024: Stefano eliminato

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Helena Prestes, Shaila Gatta, Non è la Rai, Stefano Tediosi e Tommaso Franchi. Il pubblico da casa ha deciso di NON salvare e quindi eliminare definitivamente dalla casa Stefano Tediosi con il % delle preferenze.