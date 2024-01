Si è da poco conclusa la 31ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una lunga diretta con tanti colpi di scena, ma anche emozionanti sorprese per i concorrenti oramai reclusi da 4 mesi nella casa di Cinecittà. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 15 gennaio 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 31ima puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 15 gennaio

La trentunesima puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio 2024 inizia nel segno dell’amicizia ritrovata tra Rosanna Fratello e Fiordaliso. Le due cantanti si sono ritrovate nella casa condividendo ricordi e risate. Spazio poi ai contrasti oramai sempre più evidenti tra i coinquilini; una spaccatura creata dall’ingresso dei nuovi concorrenti, ma anche dal ritorno di Beatrice Luzzi. L’attrice però non ci sta e precisa: “i gruppi ci sono sempre stati soprattutto legato a Paolo quando stava con Marco e Angelica soltanto che si compattavano contro di me. Adesso non si tratta di gruppi l’uno contro l’altro, ma del fatto che dopo tanti mesi oramai ci conosciamo e c’è meno curiosità di confrontarsi. Si sceglie la comitiva con cui si sta meglio“. Nella casa, intanto, si mette in discussione anche la storia d’amore tra Paolo e Letizia giudicata fake dall’attrice che si lancia andare a commenti poco edificanti nei confronti di Letizia dandole della disinibita. Parole che non piacciono né ad alcuni concorrenti nella casa né tantomeno a Cesara Buonamici che dallo studio bacchetta la Luzzi: “tu dici che l’ammiri perchè è disinibita, ma quando hai detto quella frase non era di ammirazione. Trovo fastidioso quando una donna attacca un’altra donna, abbiamo talmente tanti argomenti da cui dobbiamo difenderci, ma perchè dire quella frase lì?“.

Non solo scontri e confronti nella lunga diretta del GF. Spazio anche a belle emozioni: prima l’incontro di Fiordaliso con il figlio Paolo e poi quello di Anita con il fratello Leandro. Spazio anche al racconto di vita di Rosanna Fratello: dal successo come cantante all’amore per il marito Pino fino all’incontro con Maria Callas. Durante la puntata c’è spazio per anche un confronto a distanza tra Mirko, Perla e Giuseppe Garibaldi, mentre Sergio e Stefano continuano a dividere i coinquilini nella casa.

Chi è uscito ieri sera 15 gennaio 2024 dal Grande Fratello?

Durante la trentunesima puntata del Grande Fratello 2024 spazio anche al verdetto del televoto che questa settimana era ad eliminazione. Il pubblico da casa era chiamato a decidere chi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico, Monia, Anita, Sergio, Stefano, Paolo e Rosanna Fratello. Alla fine a spuntarla tra i preferiti del pubblico Beatrice ed Anita, mentre la concorrente meno votata è stata Rosanna Fratello. La cantante di “Sono una donna non sono una santa” ha dovuto abbandonare definitivamente la casa del GF.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 15 gennaio

Durante la lunga diretta spazio anche alle nomination. Questa settimana nessun immune, ma tutti i concorrenti l’uno contro l’altro tutti. Prima però un comunicato del Grande Fratello 2024 che ha deciso di spedire Stefano direttamente al televoto per la prossima eliminazione di lunedì 29 gennaio 2024 per aver “infranto” il regolamento. Spazio poi alle nomination palesi e non decide dalla sorte dei piramidali. I concorrenti più votati sono Beatrice, Sergio e Federico.

Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Federico, e Sergio? Il concorrente meno votato sarà candidato con Stefano alla prossima eliminazione nella puntata di martedì 24 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 15 gennaio

