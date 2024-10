E’ calato il sipario sulla ottava puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 14 ottobre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 8a puntata del Grande Fratello 2024 di lunedì 14 ottobre

L’ottava puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre 2024 è iniziata con la scelta di Shaila Gatta. La ex velina di Striscia La Notizia è finalmente arrivata ad una decisione mettendo così la parola fine al triangolo amoroso con Lorenzo e Javier. «Mi sono resa conto che Javier è un uomo. A me piace un uomo così da conoscere. Mi ha rispettato, non mi ha mai giudicata, ha avuto pazienza e ha tante cose da raccontare e quando sto con lui mi sento bene» – ha cominciato Shaila Gatta ad Alfonso Signorini specificando che con Lorenzo c’è solo amicizia.

Spazio poi al confronto tra Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi dopo le rivelazioni della scorsa settimana. Nessuna crisi di matrimonio in vista tra i due con la showgirl che ha confermato in diretta televisiva il suo amore per il ballerino e coreografo. Non sono mancati gli scontri: a cominciare da quello tra Amanda Lecciso ed Helena Prestes per Lorenzo, ma anche un Luca Calvani contro tutti. Infine la storia delle ragazza di Non è la Rai passate dal grandissimo successo a doversi reinventare una vita lavorativa.

Chi è uscito ieri sera 14 ottobre dal Grande Fratello 2024?

Durante l’ottava puntata del Grande Fratello 2024 c’è stato anche il secondo concorrente eliminato di questa edizione. Il pubblico era chiamato ad eliminare un concorrente tra Yulia, Amanda, Clayton, Michael, Tommaso e Helena.

Alla fine il pubblico da casa ha eliminato Michael (8%).

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 14 ottobre

Durante l’ottava puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Amanda, Lorenzo, Yulia e Shaila. Chi vuoi salvare tra Amanda, Lorenzo, Yulia e Shaila? Alla chiusura del televoto i due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination.

