E’ terminata da poco la dodicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda martedì 12 novembre 2024 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 12a puntata del Grande Fratello 2024 di martedì 12 novembre

La dodicesima puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre 2024 è iniziata con un nuovo confronto tra Federica e Alfonso di Temptation Island 2024. Poco dopo per Alfonso una “piacevole” sorpresa: l’incontro con Stefano, l’ex tentatore di Temptation Island che ha fatto breccia nel cuore della ex fidanzata Federica. Poco dopo Stefano riabbraccia anche Federica nella casa dove entra come concorrente ufficiale. Spazio alle emozioni con il racconto di Mariavittoria che parla del rapporto conflittuale con la madre. A sorpresa è la madre Maria Teresa ad entrare nella casa per un momento di grande emozione.

Si prosegue poi con la storia d’amore tra Shaila e Lorenzo che divide il pubblico del GF, ma gli stessi coinquilini. C’è chi pensa sia solo una strategia e chi, invece, che tra i due sia davvero scattato l’amore. Un dubbio che spinge Alfonso Signorini a lanciare un sondaggio sul sito ufficiale del programma che si schiera a favore della coppia. Da segnalare poi il ritorno di Tommy dalla Spagna e l’abbandono definitivo di Enzo Paolo Turchi.

Chi è uscito ieri sera 12 novembre dal Grande Fratello 2024

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello 2024 è stato anche annunciato il verdetto del televoto che vedeva in sfida Mariavittoria, Shaila Gatta e Clayton. Alla fine NON c’è stato alcun eliminato, visto che il pubblico era chiamato a salvare due concorrenti da rendere immuni dalle nomination. I concorrenti più votati, salvati dal pubblico, sono stati: Mariavittoria e Shaila.

Grande Fratello 2024: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 12 novembre

Durante la dodicesima puntata immancabile il momento della nomination. I concorrenti più votati sono Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Luca Calvani. Chi vuoi salvare tra Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Luca Calvani? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato guadagnerà l’immunità.

Potrebbe interessarti: