Tutto pronto per la finale del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo sette mesi di “permanenza” nella casa più spiata d’Italia scopriremo il nome del concorrente vincitore. Ecco tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il sesto finalista di stasera, lunedì 25 marzo 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della finale del 25 marzo

Lunedì 25 marzo 2024 dalle ore 21.35 va in onda la finale del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Dopo l’uscita di Giuseppe Garibaldi, eliminato durante la semifinale, Perla Vatiero si è confrontata con Beatrice Luzzi rivelando di non credere al suo riavvicinamento. Per l’ex concorrente di Temptation Island, infatti, sarebbe stata solo strategia. Non solo, Perla ha anche parlato delle auto nomination che il concorrente si è assegnato pur di arrivare in finale:

«per me il fatto di continuare ad autonominarsi è un qualcosa che per quanto mi riguarda, ha stupito. Ognuno fa dei percorsi diversi, sei comunque tanto accanito e tutti lo siamo un po’, però per me, per quanto mi riguarda si è auto nominato non una volta, ma lo ha fatto anche per la seconda volta, mi dà fastidio perché nel momento in cui alle persone non dai però pretendi il contrario e parli di amicizia». Intanto fuori dalla casa la mamma di Greta ha continuato a lanciare frecciata a Sergio: «lui ha usato le sue strategie, le sue armi per arrivare in finale. Io l’ho soprannominato Gaspare, Orazio era Stefano Miele e Crudelia era Beatrice. Lei lo ha indotto sulla tentatrice e lui ha detto divertiamoci. Poi magari con il tempo ha capito veramente Greta com’è e magari un attimino si è lasciato andare, però è troppo tardi, perché il mio giudizio me lo sono fatto su quello che ho fatto».

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 25 marzo. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 47esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà l’eliminazione di due concorrenti dalla casa. Chi vuoi salvare tra Letizia, Sergio e Greta. Il concorrente più votato sarà il sesto finalista nella puntata finale di lunedì 25 marzo 2024 e gli altri due definitivamente eliminati.

Stando ai sondaggi è Sergio D’Ottavi il più votato con il 56.23%, Letizia Petris con il 28.05% e Greta Rossetti con il 15.72%.

Grande Fratello 2024, chi sarà il vincitore?

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto al gran finale. Chi sarà il vincitore? In lizza per la vittoria ci sono Beatrice Luzzi e Perla Vatiero che guidano i sondaggi. Sarà una sfida tutta al femminile, ma alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio l’attrice di Vivere che, stando ai sondaggi, raccoglie il 66.13% delle preferenze. A seguire Perla Vatiero con il 13.14% e terza posizione per Simona Tagli con il 6.57%.