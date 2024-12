Come un fulmine a cielo sereno, si registra la crisi d’amore di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, al Grande Fratello. A scatenarla é a quanto pare la vicinanza tra l’ex allieva ballerina di Amici e la new entry nella Casa più spiata d’Italia, Alfonso D’Apice.

Grande Fratello, tira aria di crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Sembra proprio che Lorenzo Spolverato non riesca a tollerare quella che per lui si direbbe essere una provocazione di Shaila Gatta. Così come emerge tra le immagini di Grande fratello più virali del momento via social, la crisi d’amore tra i due gieffini é dettata dall’avvicinamento della ballerina al concorrente e nuovo-ingresso nella Casa, Alfonso D’Apice. Si tratta di un ballo concesso dall’ex Amici alla new-entry, che Lorenzo non intenderebbe perdonare. Tanto da registrare un acceso confronto con l’ex velina mora dei record a Striscia la notizia, per poi minacciare la fine della loro lovestory nata nel reality TV.

“Ascolta io non passo per geloso o matto. Ma spiattellarmi in faccia un ballo?- incalza l’ex Amici piuttosto risentito, Lorenzo Spolverato. Perché? Esco dal confessionale e ti vedo. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Mi stai mentendo! Un giorno riderò”.

La reaction risentita, al Grande Fratello, poi prosegue: “Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto”.

Insomma, il j’accuse di Lorenzo Spolverato taccia la velina di una mancanza di rispetto nei riguardi del modello. Per poi rincarare la dose: “Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare. Tu non ascolti le mie insicurezze. Tu mi rendi pesante-prosegue Lorenzo, aprendo così la crisi d’amore con Shaila Gatta-, queste situazioni mi rendono pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci“.

Il gieffino non é più disposto a tollerare la vicinanza della ballerina ad Alfonso D’Apice, tanto da voler chiudere con lei ogni rapporto: “È stato bello, finisce qui e non necessito di altro. E ora ridi? Complimenti! -esclama-.Ma dopo la risata sai cosa arriva? Farai i conti con quello che è successo. Ciao!”.

La previsione del pubblico di Grande Fratello

Non può mancare la risposta di Shaila Gatta, che di recente si dichiarava all’amato coinquilino: “Che bella figura, hai 12 anni. -sentenzia la ballerina-. Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me tu stai esagerando! Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso”. Nel vano tentativo di sedare l’animo agguerrito di Spolverato, quindi, la Gatta conclude stizzita: ” Ma che sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!“.

Nel frattempo, intanto, l’opinione dei telespettatori di Grande Fratello attivi sui social si divide fortemente, a fronte dell’animata discussione dei due gieffini. Da una parte c’é chi prevede una rottura certa tra i due beniamini della TV, d’altro canto c’é chi invece é pronto a scommettere che possa presto registrarsi la chance per una riappacificazione, nel reality show.