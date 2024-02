Torna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini e trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5. A distanza di 48h ora dall’eliminazione di Vittorio dalla casa, come prosegue la convivenza tra gli altri concorrenti e coinquilini? Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, mercoledì 14 febbraio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentratreesima puntata del 14 febbraio

Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle ore 21.35 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, il reality show presentato da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio a commentare le avventure dei concorrenti ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social.

Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? A distanza di poche dalla puntata di lunedì 12 febbraio, si riaccendono i riflettori sulla casa più spiata d’Italia. L’eliminazione di Vittorio dalla casa ha fatto infiammare gli animi e in particolare quelli di Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. La ex concorrente di Temptation Island dopo l’uscita di Vittorio ha pronunciato la frase «Ce l’ha fatta» facendo imbestialire la Luzzi che ha replicato «ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Io non l’avrei mai nominato nella mia vita qualsiasi cosa mi avesse fatto. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse». Perla non si è fatta intimorire dall’attacco di Beatrice e ha risposto: «ma ti vedi con quali occhi lo dici? Sei una persona aggressiva, ma guardatela. Ragazzi guardatela con che occhi sta parlando. Siamo persone libere e tu devi stare calma, calma, calmati. Un altro poco mi picchiavi. Ma prendessero dei provvedimenti con questi suoi atteggiamenti aggressivi e cattivi».

Intanto nella casa scoppiano nuovi liti e scontro: Paolo vs Stefano, ma anche Beatrice contro le altre coinquiline. Ma non finisce qui: un nuovo malore per Giuseppe Garibaldi. Il bidello di Reggio Calabria ha dovuto nuovamente lasciare la casa del GF per sottoporsi ad accertamenti medici.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 14 febbraio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 36esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto che questa settimana decreterà il nome del primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Chi vuoi salvare tra Beatrice, Stefano e Marco Maddaloni?

Stando ai sondaggi pubblicati online il concorrente più votato dal pubblico, manco a dirlo, è Beatrice Luzzi con il 51,33% delle preferenze. Secondo posto per Marco Maddaloni con il 28,53% di preferenze, mentre fanalino di cosa è Stefano con il 20,13%.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista a marzo. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato con il doppio appuntamento settimanale in onda il lunedì e mercoledì in prima serata su Canale 5.

Tutti i fan e gli appassionati del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.