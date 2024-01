Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini trasmesso in prima serata su Canale 5. Nella casa gli animi si fanno sempre più caldi e lo scontro è dietro l’angolo. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, lunedì 29 gennaio 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della trentatreesima puntata del 29 gennaio

Lunedì 29 gennaio 2024 dalle ore 21.35 torna l’appuntamento con “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio ad accompagnare il conduttore in questa lunga avventura: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social.

Cosa sta succedendo nella casa del GF? Dopo lo scontro – confronto tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, gli equilibri nella casa sono sempre più in bilico. Vittorio Menozzi e l’attrice di Vivere sono ad un punto molto critico della loro amicizia, visto che il modello non si sente di prendere nessuna posizione. “Io non mi sento di appartenere a un gruppo piuttosto che un altro. Voglio avere i miei momenti per me, Nelle persone con cui hai litigato io non vedo delle brutte persone” – ha detto il modello milanese. Non solo, nelle ultime ore il modello è stato criticato da Fiordaliso per un pentolino non lavato: “non è per il pentolino…è una roba che… e poi uno scoppia. Basta. Non è il pentolino. Io sto parlando della Casa in generale. Non fai un c*zzo. Io ho detto che sei disordinato? Io ho detto che non fai niente in Casa. Il bagno l’hai mai pulito?”. Il modello ha replicato: “ti do ragione sul fatto che non pulisco molto, però non ti do ragione sul fatto che sono disordinato, sono due cose diverse. Non mi venite a dire che sono disordinato, ditemi che non faccio molto in Casa“.

Intanto nella casa Beatrice Luzzi attacca alle spalle Greta e Perla. “Sono venute qui non da sprovvedute o umiliate, maltrattate da Mirko. Stanno qui da professioniste. Anche la loro amicizia è professionale” – ha detto l’attrice di Vivere a Vittorio. Le sue parole però deludono i fan del programma che sui social scrivono: “bulletta, tentatrice, smaliziata, furba, hanno portato l’inquinamento, professioniste di reality, dobbiamo spegnerla. GF questa va fermata” e c’è chi senza mezzi termini precisa – “Bea sta delirando“.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 29 gennaio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 33esima puntata del GF scopriremo anche il verdetto del televoto con il nome del concorrente eliminato . Chi vuoi salvare tra Monia, Fiordaliso, Perla, Sergio, Federico e Stefano? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di stasera, lunedì 29 gennaio 2024.

Stando ai sondaggi pubblicati online il concorrente più votato dal pubblico è Sergio D’Ottavi con il 33,39% seguito da Perla Vatiero con il 21,36%. Terza posizione per Fiordaliso con il 15,73% seguita da Stefano Miele con il 13,01%. A rischio eliminazione sono: Federico Massaro con il 10,71% e Monia La Ferrera con il 6,17%. Chi sarà eliminato?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, prosegue la sua corsa verso la finale prevista a marzo. Dopo una serie di cambi di programmazione, il reality show più amato del piccolo schermo è tornato da questa settimana nella sua consueta collocazione del lunedì in prima serata su Canale 5. Al momento non è ancora stata annunciata la doppia puntata del giovedì.

Tutti i fan e gli appassionati del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti del GF con la diretta h24 disponibile al canale 55 di Mediaset Extra. Non solo, la diretta è anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.