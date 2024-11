Stasera, lunedì 4 novembre 2024, va in onda un nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio ritroveremo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli è chiamata a dare voce ai sentimenti dei social. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della undicesima puntata del 4 novembre, cosa succederà?

Lunedì 4 novembre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con l’undicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata per tutti gli appassionati del reality show, visto che scopriremo il nome del prossimo concorrente eliminato. Non solo spazio al confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez dopo che la ex velina di Striscia La Notizia ha iniziato una relazione con Lorenzo Spolverato. Un comportamento che non è stato particolarmente gradito dal giocatore di pallavolo.

Spazio poi a Mariavittoria Minghetti che rischia la squalifica dal reality. La concorrente non solo è in nomination e quindi rischia di uscire dalla casa (anche se i sondaggi la danno tra le più amate dal pubblico), ma è stata anche protagonista di alcuni commenti molto critici nei confronti di Shaila Gatta. Tra le due non c’è una grande simpatia, ma le parole pronunciate da Mariavittoria potrebbero costarle davvero care. Infine l’ingresso di un nuovo concorrente: si tratta di Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, direttamente da Temptation Island. Come reagire la ex fidanzata a ritrovarselo nella casa del GF?

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 4 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della decima puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Clayton, Amanda, Mariavittoria e Iago? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi al momento il concorrente più salvato dal pubblico è Iago Garcia con 32,92% tallonato da Mariavittoria Minghetti con il 26,92%. Chiudono la classifica Clayton Norcross con il 26,83% e Amanda Lecciso con il 13,80%. Sarà la sorella di Loredana Lecciso la prossima concorrente eliminata?

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì, cambia ancora programmazione in vista del mese di novembre. Dopo la puntata del lunedì, Mediaset ha deciso di spostare il reality show al martedì sera. Dal 12 novembre, infatti, il GF andrà in onda il martedì sera prendendo così il posto di Temptation Island. Attenzione: il reality show ha già cambiato la sua programmazione, visto che la diretta con Alfonso Signorini è prevista solo il lunedì in prima serata su Canale 5. Per tutti i fan e gli appassionati del programma ricordiamo che le avventure dei concorrenti sono h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).