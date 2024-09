Stasera, 30 settembre, va in onda una nuova puntata Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio la presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi pronte a commentare i concorrenti e l’evoluzione dei loro rapporto all’interno della Casa. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Lunedì 30 settembre 2024 dalle ore 21.34 appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini è pronto a collegarsi in diretta con i concorrenti rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da circa due settimane. Intanto all’interno della casa del GF nascono le prime amicizie, alleanze, ma anche sentimenti. Lorenzo Spolverato non nasconde il suo interesse per Shaila Gatta, ma anche per Helene Prestes. Dopo il bacio “cinematografico” che ha richiesto anche l’intervento degli autori del GF, tra i due sta per nascere davvero un sentimento?

Spazio anche a Clarissa Burt che ha dovuto lasciare la casa nei giorni scorsi per motivi personali. Nulla di preoccupante, visto che l’attrice doveva ritirare un premio come comunicato dal Grande Fratello: «Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello per andare a ricevere una importante onorificenza». La notizia ha diviso il pubblico e i telespettatori con diversi che sui social hanno sottolineato «ormai sembra un hotel». Intanto nella casa Iago Garcia, l’attore de Il Segreto, non nasconde la sua delusione dopo la nomination e dopo il mancato interesse da parte dei compagni d’avventura.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 30 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello 2024 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Amanda, Helena, Shaila e Iago. Chi vuoi salvare tra Amanda, Helena, Shaila e Iago? Ricordiamo che il televoto è in positivo con il pubblico da casa chiamato a votare il concorrente preferito. Alla chiusura del televoto il concorrente più votato guadagnerà l’immunità dalla prima eliminazione di questa edizione.

Stando ai sondaggi Iago, l’attore de Il Segreto, è il più quotato con il 32% delle preferenze seguito da Helena con il 28%. Terza posizione per Shaila Gatta con il 24%. Ultima posizione per Amanda Lecciso con solo il 15% delle preferenze.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna con il consueto doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).