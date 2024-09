Tutto pronto per la seconda puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A pochi giorni dal debutto, la grande macchina del GF torna con una nuova puntata e tanti nuovi ingressi. Scopriamo tutte le anticipazioni, i concorrenti in nomination e i sondaggi su chi sarà il meno votato nella puntata di stasera, giovedì 19 settembre 2024.

Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5, la diretta della seconda puntata del 19 settembre

Giovedì 19 settembre 2024 dalle ore 21.35 va in onda la seconda puntata del “Grande Fratello“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, mentre Rebecca Staffelli, voce sentiment dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Dopo l’ingresso dei concorrenti nella casa nascono le prime simpatie ed antipatie. Javier non ha sicuramente fatto colpo tra i compagni e compagne essendo stato il primo concorrente nominato e candidato all’uscita dalla casa, ma salvato in calcio d’angolo essendo solo la prima puntata. Intanto nella casa Shaila Gatta e Lorenzo sono sempre più vicini: che tra i due stia nascendo qualcosa? Se da un lato nascono le prime complicità, nella casa più spiata d’Italia c’è stata anche la prima sfuriata.

Protagonista Eleonora Cecere, una delle tre ex ragazze di Non è la Rai, che si è lamentata dell’enorme disordine. «Quando si usano le cose, perché non si rimettono al loro posto? Lasciare tutto in giro è una cosa che non tollero, nemmeno a casa mia, figuriamoci qui!» ha detto la ex ragazza di Non è la Rai. Shaila Gatta ha replicato: «io l’aspirapolvere l’ho presa, ma poi l’ho passata all’altra ragazza di Non è la Rai, anche se non ricordo il suo nome». Chissà che questa sfuriata non possa costarle una nomination durante la seconda puntata.

Grande Fratello 2024, eliminati e nomination del 19 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della 2a puntata del GF non dovrebbero esserci concorrenti eliminati, salvo la grande macchina del Grande Fratello non voglia mettere subito un pò di pepe tra i concorrenti facendoli scontrare durante la diretta in un televoto flash. Sicuramente, invece, nel corso della diretta scopriremo il nome dei concorrenti in nomination della prossima puntata.

Grande Fratello 2024, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, torna con il consueto doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile:

Mediaset Extra (canale 55 del ddt)

Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt)

con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno poi le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).