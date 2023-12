La grande macchina del Grande Fratello 2023 si ferma. Stop alla puntata di lunedì 18 dicembre 2023 del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ecco i motivi della cancellazione e quando si riaccenderanno i riflettori sulla casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 2023: salta la puntata di lunedì 18 dicembre. Cosa è successo?

Salta la puntata di lunedì 18 dicembre 2023 del Grande Fratello 2023. Nuovo stop per Alfonso Signorini e il reality show di Canale 5 che continua a cambiare programmazione televisiva per lasciare spazio ad altri programmi. La diretta di lunedì 18 dicembre 2023, inizialmente prevista regolarmente nel consueto appuntamento di inizio settimana, lascia invece spazio alla semifinale di Io canto generation di Gerry Scotti.

Un nuovo cambio di programmazione per il GF che non andrà più onda il lunedì nelle ultime settimane di dicembre. Salta così il doppio appuntamento settimanale con il reality show di Alfonso Signorini che nelle ultime settimane di dicembre 2023 andrà in onda solo il sabato, per la precisione sabato 23 dicembre 2023. Questa sarà l’ultima puntata del 2023, visto che poi l’appuntamento con il reality show torna direttamente nel 2024!

Grande Fratello 2023 news: quando torna in tv su Canale 5?

Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello 2023. Nessun doppio appuntamento nella ultime settimane di dicembre 2023 per il reality show condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda solo sabato 23 dicembre 2023. Una nuova diretta che vedrà l’uscita dalla casa di un concorrente eliminato al televoto.

I fan del reality show dovranno poi attendere l’inizio del nuovo anno. Dal 2024, infatti, il GF tornerà in onda con il consueto doppio appuntamento settimanale che, salvo nuovi stravolgimenti e cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il lunedì e il giovedì in prima serata. La puntata di lunedì 25 dicembre 2023 salta essendo il Santo Natale.

L’appuntamento con il Grande Fratello 2023 è per sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5. Dal 2024 torna il doppio appuntamento del lunedì e giovedì in prima serata!