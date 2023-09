Si è da poco conclusa la sesta puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata Canale 5. Tante emozioni, ma anche scontri all’interno della casa dove le dinamiche tra i concorrenti cominciano a venire fuori. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 28 settembre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 28 settembre 2023 dal Grande Fratello? Nessun eliminato

La sesta puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 28 settembre è iniziata con un focus sulla questione Massimiliano Varrese e Heidi. Il ballerino ed attore in confessionale parla per la prima volta del suo interesse per Heidi: “quando scorgano certe emozioni ho imparato nella mia vita che oggi ci sei e domani no, ho imparato a vivermi tutto a pieno e aspettare sempre a domani. Voglio vivermi tutta la mia vita come se fosse oggi e basta. Quello che voglio dire è che non voglio avere rimpianti. Lei contraccambia, c’è un’attrazione. Lei ha una grande paura, sono molto più grande, sono un padre”. La concorrente, incalzata da Signorini, ha nuovamente confermato di non essere interessata al ballerino ed attore.

Durante la puntata spazio anche alla commovente storia di Letizia. La ragazza ha parlato dei genitori che si sono innamorati nella comunità di San Patrignano. Un amore da cui è nata lei. Poi la ragazza ha raccontato della morte del padre e del rapporto ritrovato con la mamma. Immancabile poi il momento tutti contro Beatrice Luzzi attaccata da quasi tutti gli inquilini della casa. Spazio al verdetto delle nomination. In lizza: Vittorio, Giselda, Arnold, Grecia e Beatrice. Il pubblico da casa chiamato a votare il preferito ha scelto Beatrice Luzzi con il 34% delle preferenze.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 28 settembre

Durante la sesta puntata spazio anche alle nomination con i concorrenti suddivisi in due gruppi. Da un lato c’è il gruppo dei coinquilini capitanati da Rosy che votano in massa Grecia Colmenares. Tra i tuguriati, invece, i due concorrenti più votati sono Marco e Valentina. A fine puntata Alfonso Signorini apre ufficialmente il televoto. Chi vuoi salvare tra Grecia, Giselda, Marco e Valentina? Il concorrente meno votato sarò eliminato nella prossima puntata di lunedì 2 ottobre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 28 settembre

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco cosa è successo nella quinta puntata del GF di giovedì 28 settembre 2023: