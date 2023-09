Si è da poco conclusa la quarta puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una puntata ricca di emozioni, incontri e sorprese che hanno cominciato a svelare le storie di vita dei concorrenti di questa nuova edizione del GF. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 21 settembre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 21 settembre 2023 dal Grande Fratello? Nessun eliminato

La quarta puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 21 settembre ha raccontato la storia di diversi protagonisti di questa edizione. La prima è stata Samira Lui, la ex prof de L’Eredità che ha aperto il suo cuore raccontando la sua infanzia segnata dall’assenza del padre. A starle sempre accanto la mamma e tutta la sua famiglia; una famiglia che l’ha fatta crescere felice con la modella che ha precisato: “mi ha sempre turatela e lasciata libera. Non mi sono mai sentita bloccata o abbandonata da nessuno della mia famiglia”.

Spazio poi al racconto di Paolo Masella, il macellaio del GF che ha parlato del controverso rapporto con il padre. Un padre presente-assente con cui non ha un buon rapporto al punto tale da precisare: “non è nient’altro che il padre di mia sorella, è buono mio padre, ognuno ha i duetti difetti. E’ l’uomo più buono, ma quando beve è cattivo”. Poco dopo a farlo emozionare la madre Sandra che arriva nella casa per rassicurarlo e invitarlo a perdonare. Tra le storie anche quella di Lorenzo che è ricorso alla inseminazione artificiale con la moglie per realizzare il sogno di un figlio. “Abbiamo scoperto il senso della vita, adesso è la cosa più bella dell’universo. Quando me l’hanno messo in braccio, è un’emozione che non puoi spiegare, ci devi passare” – ha raccontato Lorenzo parlando della nascita del figlio Dante. Durante la diretta non sono mancati gli scontri e i confronti con protagonista Beatrice Luzzi giudicata da buona parte della casa come la concorrente più ipocrita.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 21 settembre

Durante la quarta puntata non sono mancate le nomination, uno dei momenti più attesi della diretta del Grande Fratello 2023. I concorrenti suddivisi tra “preferiti” e nominabili si sono nominati i primi nel segreto del confessionale e i secondi con nomination palese. I nominati del gruppo dei nominabili sono: Claudio, Giselda e Valentina che si uniscono a Grecia e Arnold.

Poi spazio alle nomination dei concorrenti preferiti votati dai coinquilini della casa. Dalla somma dei voti, i concorrenti nominati dai preferiti sono: Grecia, Arnold, Claudio, Giselda e Vittorio. A fine puntata Alfonso Signorini apre ufficialmente il televoto. Chi vuoi salvare tra Grecia, Arnold, Claudio, Giselda e Vittorio? Il concorrente meno votato sarò eliminato nella prossima puntata di lunedì 25 settembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 21 settembre

