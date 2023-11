Si è da poco conclusa la 21ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Tante emozioni, ma anche scontri e confronti durante la lunga diretta. Non sono mancati colpi di scena, nuovi ingressi e un abbandono. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 20 novembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 21ima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 20 novembre

La ventunesima puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì 20 novembre è iniziata con la chiusura del televoto. Poi la prima grande emozione della serata con una bella sorpresa a Massimiliano Varrese che ha riabbracciato in passerella la figlia Mia e la ex compagna Valentina. Tanta commozione per l’attore e ballerino che ha precisato: “vorrei ringraziare lei per il grande sacrificio che sta facendo. Spesso quando due persone non stanno più insieme si fanno la guerra, ma noi abbiamo deciso di rimanere una famiglia anche se le nostre strade di coppia si sono divise”. Spazio poi a Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi con nuove accuse lanciate dal bidello verso l’attrice. Beatrice delusa dal comportamento di Giuseppe ha confessato: “sono stata manipolata ed usata“.

Immancabile il momento dedicato a Perla e Mirko con la concorrente che, dopo aver raccontato la sua prima settimana nella casa, ha sottolineato quanto l’ex fidanzato l’abbia deluso durante l’avventura a Temptation Island. Durante la puntata sono entrati anche due nuovi concorrenti: si tratta di Sara Ricci e Marco Maddaloni. Spazio poi al confronto – scontro tra Letizia e Rosy per l’ex fidanzata Nicole e l’abbandono in diretta di Ciro Petrone che ha accolto la richiesta di Alfonso Signorini uscendo per sempre dalla casa del GF.

Chi è uscito ieri sera 20 novembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventunesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto tra Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy

Anche questa settimana nessuna eliminazione, visto che il pubblico da casa era chiamato a salvare i due concorrenti immuni dalle nomination. Il pubblico con il 27% delle preferenze ha reso immune Grecia Colmenares e con il 22% Ciro Petrone. Nessun eliminato quindi durante la puntata.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 20 novembre

Durante la parte finale della puntata spazio al tanto atteso momento delle nomination. Questa settimana sono tornati gli immuni. Beatrice Luzzi, Anita e Grecia Colmenares sono i concorrenti resi immuni dal pubblico da casa, mentre Mirko è il concorrente più amato dai coinquilini nella casa. Dallo studio spetta all’opinionista Cesara Buonamici fare i suoi due nomi: Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Al via le nomination in super led per i concorrenti nominabili e nel segreto del confessionale per gli immuni. I concorrenti più votati e a rischio eliminazione sono: Vittorio, Rosy e Angelica.

Chi vuoi salvare tra Vittorio, Rosy e Angelica? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì 27 novembre 2023.

