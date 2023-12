E’ calato il sipario sulla 27ima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Una puntata come sempre ricca di colpi di scena, sorprese, ma anche il verdetto del televoto con un nuovo concorrente eliminato. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda sabato 16 dicembre 2023 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 27ima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 16 dicembre

La ventisettesima puntata del Grande Fratello 2023 di sabato 16 dicembre è iniziata con l’acceso confronto tra Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi e Fiordaliso. La cantante di “Sono una donna non sono una santa” poco dopo il suo ingresso si è scontrata con l’attrice di Vivere precisando di non sapere chi fosse e di non essere a conoscenza della sua carriera. Parole altezzose che hanno spinto Fiordaliso ad intervenire in difesa di Beatrice. Non solo, durante la puntata si è parlato anche del caso Massimiliano Varrese scoppiato fuori dalla casa del GF. Il ballerino ed attore ha pronunciato frasi e avuto atteggiamenti e comportamenti verso Beatrice Luzzi che non sono affatto piaciuti fuori dalla casa a tal punto da spingere Alfonso Signorini a richiamarlo in superled per un confronto diretto. In tanti hanno riscontrato nelle parole e negli atteggiamenti di Varrese qualcosa di violento e poco rispettoso verso Beatrice Luzzi e Signorini è corso ai ripari. In diretta Beatrice ha accettato le scuse di Massimiliano sancite con lungo e caloroso abbraccio, anche se il conduttore del GF ha chiarito che non ci saranno sconti in futuro qualora Varrese dovesse nuovamente sbagliare.

Durante la lunga diretta si è tornati anche a parlare del triangolo Mirko, Perla e Greta. Questa sera il confronto a distanza tra Mirko e Greta dopo che la tentatrice nella casa ha confessato di essere ancora innamorato di lui. Come ha reagito Perla? Spazio poi alle sorprese: Paolo ha riabbracciato la sorella, mentre Fiordaliso ha incontrato l’amica Donatella Rettore. Infine i primi spettacoli natalizi con le esibizioni di Rettore e Mietta.

Chi è uscito ieri sera 16 dicembre 2023 dal Grande Fratello?

Durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello 2023 è stato comunicato il verdetto del televoto. Questa settimana il televoto era ad eliminazione con il pubblico da casa chiamato a decidere chi salvare tra Perla Vatiero, Sara Ricci, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Vittorio.

Il concorrente meno votato dal pubblico è stato eliminato durante la diretta. Il verdetto finale ha visto Sara Ricci abbandonare definitivamente la casa del GF con solo il 3% dei voti da parte del pubblico.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, sabato 16 dicembre

Immancabile il momento nomination. I concorrenti immuni della serata sono: Beatrice, Massimiliano, Giuseppe Garibaldi, Paolo, Letizia e Rosy, mentre Rosanna Fratello è l’immune dell’opinionista Cesara Buonamici. Dopo le nomination palesi e quelle nel segreto del confessionale i concorrenti più votati sono: Federico, Greta e Marco Maddaloni .

Chi vuoi salvare tra Federico, Greta e Marco Maddaloni? Il concorrente meno votato sarà candidato all’eliminazione durante la puntata di sabato 23 dicembre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 16 dicembre

