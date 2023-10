Si è da poco conclusa la decima puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una lunga diretta che ha visto venir meno la pace siglata tra i concorrenti della casa e Beatrice Luzzi. Intanto prosegue la conoscenza tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi nonostante i dubbi degli altri coinquilini. Spazio poi al verdetto del televoto con una nuova eliminazione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 12 ottobre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 12 ottobre 2023 dal Grande Fratello?

La decima puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 12 ottobre ha segnato la fine della pace apparente tra i coinquilini e la regina Beatrice Luzzi. La conoscenza tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi divide la casa: da un lato chi crede alla coppia e dall’altro c’è chi pensa a dinamiche di gioco. Perfino Fiordaliso è arrivata a descrivere la coppia come “surreale” per poi chiarire in puntata il suo punto di vista. L’intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è sotto gli occhi di tutti; gli stessi coinquilini dopo aver visto un filmato cominciano a ricredersi tra i due.

Durante la diretta spazio anche al confronto tra Heidi e Massimiliano Varrese. I due si sono riavvicinati, complice la nomination di lei, e finalmente sono usciti allo scoperto. In particolare Heidi ha aperto il suo cuore confessando con le lacrime agli occhi:ho sempre cercato di proteggerlo, mi sono spaventata, odio ammetterlo perché io sono quella che non ha mai paura, ero spaventata, ho ancora i miei limiti, penso troppo, penso per l’altro. Massimiliano mi ha aiutato tanto, ha cambiato atteggiamento, ci siamo parlati ed è stato bello”.

Spazio anche ad una bella sorpresa per Ciro Petrone che ha incontrato la mamma Maria e il fratello Francesco, mentre Alex ha ricevuto un disegno dei suoi figli. Non poteva poi mancare il verdetto del televoto. A rischio eliminazione questa settimana: Valentina, Heidi, Beatrice Luzzi e Arnold. Il concorrente eliminato dalla casa è stato Arnold salvato solo dal 16% del pubblico da casa che ha eletto nuovamente come preferita Beatrice Luzzi con il 47% delle preferenze!

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, giovedì 12 ottobre

Durante la decima puntata del Grande Fratello 2023 non poteva mancare il momento delle nomination. Questa settimana il GF ha deciso di “salvare” tutti gli uomini della casa e di mettere a rischio televoto solo le donne numericamente superiori. Anita e Samira sono le preferite della casa e quindi immuni, mentre l’opinionista Cesara Buonamici salva Heidi. Le prime a votare sono le donne chiamate a nomination palesi. Poi è la volta degli uomini tutti immuni chiamati ad esprimere il proprio voto nel segreto del confessionale.

I concorrenti più votati di questa sera sono: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin? Il concorrente più votato sarà il preferito nella puntata di lunedì 16 ottobre 2023.

Grande Fratello 2023, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 12 ottobre

