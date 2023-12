Il Grande Fratello 2023, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini torna in prima serata con una nuova puntata in diretta su Canale 5. Dopo la puntata di sabato sera che ha segnato l’uscita dalla casa di Mirko eliminato dal pubblico, la grande macchina del GF torna in diretta con la puntata di stasera, lunedì 11 dicembre 2023. Cosa succederà?

Grande Fratello 2023, la diretta della ventiseiesima puntata su Canale 5

Lunedì 11 dicembre 2023 dalle ore 21.29 va in onda un nuovo appuntamento con il “Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini su Canale 5. Accanto al conduttore in studio ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli, voce dei social. Cosa è successo nella casa più spiata d’Italia dopo l’eliminazione a sorpresa di Mirko Brunetti? Greta e Perla, le sue ex, si sono ritrovate da sole e hanno avuto un confronto chiarificatore. “Mirko ti descriveva come una fuori di testa” – ha rivelato Greta a Perla. Non solo, Greta ha parlato di una serie di gesti folli che Mirko avrebbe fatto per lei al di là del tatuaggio dopo sole due settimane: “cose che io farei dopo 10 anni di relazione. Voleva andare a convivere, ma anche fare altre cose, più pesanti di sposarsi. Io gli dicevo di tornare da te e lui mi diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. C’è un gesto folle, bello ma folle“.

Ma non finisce qui, visto che Greta ha confessato: “Mirko mi diceva cose come ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’ o ‘io farei un figlio con te ora‘. Ed è successo. Lo posso giurare su mia madre”- ha detto la ex tentatrice di Temptation Island. Cosa risponderà Mirko?

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination dell’11 dicembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Intanto durante la ventiseiesima puntata del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il verdetto del televoto che, questa settimana, non è ad eliminazione. Questa settimana in nomination Sara, Perla, Marco e Vittorio.

Chi vuoi salvare tra Sara, Perla, Marco e Vittorio? Il concorrente meno votato sarà candidato all’eliminazione durante la puntata di lunedì 11 dicembre 2023.

Stando ai sondaggi al momento il concorrente più votato dal pubblico è Vittorio con il 57.99% di preferenze. A seguire Perla con il 18.90%, Sara Ricci con il 12.70% e infine Marco Maddaloni con il 10.32%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prosegue anche questa settimana con la doppia programmazione. Ricordiamo che per tutto il mese di dicembre l’appuntamento con il GF è per lunedì e sabato sera in prima serata su Canale 5. I fan che vogliono seguire le vicende dei concorrenti h24 in diretta dalla casa GF possono farlo collegandosi al canale 55 di Mediaset Extra. I collegamenti sono disponibili anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Non solo, la diretta dalla casa è live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.