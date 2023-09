Torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della quinta puntata in onda stasera, lunedì 25 settembre 2023, con i temi, ospiti, sorprese, televoto ed eliminati.

Grande Fratello 2023, anticipazioni della diretta di lunedì 25 settembre

Lunedì 25 settembre 2023 appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In studio a commentare le avventure dei concorrenti rinchiusi nella casa di Cinecittà l’opinionista Cesara Buonamici e la voce dei social Rebecca Staffelli.

Tante nuove storie da raccontare ed emozioni da vivere durante la quinta diretta del reality show che vede protagonisti, in questa nuova edizione prodotta da Endemol Shine Italy, 21 concorrenti noti e meno noti. Un viaggio alla scoperta di ogni singola storia: dai rapporti con i genitori alle sofferenze della vita e tanto altro.

Dove seguire il Grande Fratello? Il reality show è visibile in chiaro in diretta su Canale 5 con il doppio appuntamento di lunedì e giovedì. Non solo, le avventure dei coinquilini sono disponibili anche tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Da non dimenticare poi le finestre del day-time che si spostano nella fascia del mattino alle ore 10:55 del mattino e alle ore 13:40 del pomeriggio su Canale 5. Infine il reality show è fruibile anche in streaming collegandosi alla piattaforma di Mediaset Infinity e al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it.

Grande Fratello 2023, eliminati: chi uscirà tra Grecia, Arnold, Claudio, Giselda e Vittorio?

Durante la quinta puntata di lunedì 25 settembre 2023 del Grande Fratello scopriremo anche il nome del primo concorrente eliminato di questa edizione. In nomination cinque concorrenti sottoposti al televoto unanime del pubblico da casa. Chi vuoi salvare tra Grecia, Arnold, Claudio, Giselda e Vittorio? Il concorrente meno votato dal pubblico da casa sarà l’eliminato della puntata di stasera e dovrà lasciare la casa di Cinecittà. Chi sarà eliminato?

Tornando al televoto del Grande Fratello le percentuali ad oggi dei concorrenti a rischio eliminazione secondo il principale forum dedicato al reality show sono Claudio e Arnold che raccolgono i consensi più bassi. Ecco i consensi e le percentuali del televoto che ricordiamo sono solo indicative visto che si tratta di un sondaggio:

Grecia Colmenares 33,25%

Vittorio Menozzi 28,90%

Giselda Torresan 19,95%

Arnold Cardaropoli 10,74%

Claudio Roma 7,16%

Per scoprire chi sarà il primo concorrente eliminato del Grande Fratello 2023 vi invitiamo a seguire la diretta di lunedì 25 settembre su Canale 5.