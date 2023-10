dallTutto pronto per la nona puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Ecco le anticipazioni della diretta di stasera, lunedì 9 ottobre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della nona puntata su Canale 5

Lunedì 9 ottobre 2023 dalle ore 21.25 va in onda la nona puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. In studio accanto al conduttore ritroveremo l’opinionista Cesara Buonamici e la voce dei social Rebecca Staffelli. Spazio poi alle storie dei concorrenti noti e meno noti di questa edizione che ha segnato un vero e proprio cambio di rotta nel reality show. Durante la puntata spazio alla storia-non storia tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Il ballerino ed attore non si arrende e continua a cercare un confronto con la bella concorrente che ha nuovamente marcato il suo disinteresse.

Non solo, Heidi nelle ultime ore si è avvicinata sempre di più a Vittorio al punto che i due hanno anche condiviso lo stesso letto. Che stia per nascere un amore? Intanto nella casa è scappato il primo bacio di questa edizione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera. Televoto in positivo

La nona puntata di lunedì 9 ottobre 2023 del Grande Fratello eleggerà il nuovo concorrente preferito dal pubblico da casa. In nomination un terzetto tutto al femminile: Grecia Colmenares, Valentina e Anita. Chi vuoi salvare tra Grecia Colmenares, Valentina e Anita? Ricordiamo che il concorrente più votato dal pubblico sarà immune alle prossime nomination ad eliminazione che si terranno durante la diretta.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Infine ricordiamo che il “Grande Fratello” è visibile in prima serata il lunedì e giovedì in prime time su Canale 5. Non solo, per chi volesse seguire le avventure dei ragazzi, la diretta dalla casa è disponibile tutti i giorni su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Da segnalare anche le finestre in day-time su Canale 5 e su Italia 1.