Questa sera andrà in onda la semifinale del Grande Fratello 16. Dieci concorrenti si contenderanno la finale del reality show. Enrico, Erica e Kikò sono in nomination. Uno dei tre dovrà abbandonare la casa, rinunciando alla finale del GF 16. Gennaro, invece, ha già staccato il pass nella scorsa puntata del reality show. Questa sera saranno delineati gli altri finalisti del Grande Fratello 16 e chi andrà in nomination per contendersi la finale. Per gli amanti delle scommesse, di seguito riportiamo le quote dei bookmakers relative al reality show condotto da Barbara D’Urso.

Grande Fratello 16, i favoriti secondo i bookmakers

Si avvicina la finale del Grande Fratello 16. Chi sarà il concorrente che ruberà lo scettro al vincitore della scorsa edizione Alberto Mezzetti? I bookmakers sono già scatenati e le quote hanno eletto un probabile favorito per la vittoria del reality show.

Il concorrente con la quota più bassa è Enrico Contarin. Il simpatico veneto è riuscito a conquistare il pubblico con il suo senso dell’umorismo. La quota di Enrico si attesa su 3.50. Il veneto è seguito da Gennaro Lillio (già finalista) e Kikò Nalli. Quest’ultimo, però, è l’indiziato numero uno per abbandonare la casa questa sera. La loro quota è ferma sul 4. Subito dopo ci sono Michael Terlizzi e Martina Nasoni con una quota leggermente più alta. Sfavorita Valentina Vignali, la cui quota si attesa addirittura a 26.

Grande Fratello 16, i nostri favoriti per la finale

Cercando di non farci influenzare dalle quote dei bookmakers, vogliamo dire anche quali sono i nostri favoriti per la vittoria del Grande Fratello 16. Nel reality show condotto da Barbara D’Urso potrebbe trionfare uno tra Enrico Contarin e Erica Piamonte, entrambi molto amati dal pubblico. Non sono da escludere anche Martina Nasoni e Michael Terlizzi. Sfavorito, invece, Gennaro Lillio a causa del suo flirt con Francesca De Andrè. Questi potrebbero essere i quattro super finalisti del GF 16.