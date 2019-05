Al Grande Fratello 16 i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Del resto il reality targato Endemol è stato completamente snaturato dalla team degli autori e dalla D’Urso per farne un programma a sé: un misto tra Domenica Live e Live Non è La d’Urso, con l’unica differenza che i protagonisti sono rinchiusi dentro la casa di Cinecittà.

Grande Fratello 16: Leader negli ascolti della serata

Ma nonostante non ci siano più i concorrenti classici di un tempo, ovvero perfetti sconosciuti che riuscivano a conquistare il pubblico per le loro storie personali, la loro simpatia o la loro avvenenza, il Grande Fratello di Barbara D’Urso riscuote un successo enorme!

Difatti gli ascolti la premiano e il GF16 vola in alto raggiungendo uno share invidiabile!! La nostra Queen of Caffeucci sa cosa dare al pubblico, che evidentemente la ripaga in maniera egregia.

Dove abbiamo già visto i gieffini del GF16?

Stavolta Barbara d’Urso ha realizzato un vero e proprio capolavoro: uno GF che ha dinamiche completamente differenti da quelle a cui siamo stati abituati nel tempo dove il colpo di scena e l’elemento sorpresa è a portata di clic.

Anche ieri sera dopo la storia infinita tra la De André e il fidanzato Giorgino, che l’avrebbe tradita con una mora, la D’Urso ha dovuto contenere l’euforia e la spavalderia dell’(ormai) ex fidanzato di Francesca De André e lo ha cacciato fuori dalla Casa…

Le gift e i Meme sulla D’Urso che con fare perentorio intima al ragazzo di andare via con tanto di “Vai Vai Vai vai “ è ormai “Storia”!

Ma da dove sono saltati fuori questi concorrenti? Presto detto: vi elenchiamo dove avete già visto (In tv) i gieffini che tra un conflitto e l’altro, un bacio e l’altro, un “dramma” e l’altro sono già arrivati a due mesi di reclusione.

Grande Fratello 16 come Beautiful, una grande soap opera!!

Iniziamo con Francesca De André e Serena Rutelli: entrambe con un Cognome importante, la prima per il grande cantautore Fabrizio, suo nonno, la seconda per essere la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

La prima abbiamo imparato a conoscerla nei salotti televisivi della Santa di Cologno, dove ha raccontato il suo rapporto conflittuale con il padre, Cristiano. La seconda sconosciuta ai più, ha una storia familiare triste ma che è finita al meglio.

Martina Nasoni è invece la ragazza che ha ispirato al canzone di Irama, “La ragazza con il cuore di latta“, classificatasi settima al Festival di Sanremo di quest’anno.

Marina è cotta di Daniele il quale non disdegna le attenzioni di Valentina Vignali, che a sua volta è fidanzata (fuori) ma è sempre appiccicata al ragazzo.

Gli uomini della Casa di Cinecittà

Poi abbiamo i due omaccioni di Casa: Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro entrambi con un passato di corteggiatori a Uomini e Donne.

Poi c’è Giammarco Onestini, fratello del più noto Luca ex GFVip 1 e c’è anche Michael Terlizzi, figlio di quel Franco Terlizzi dell’Isola dei Famosi. Insomma, i ragazzi gravitano per lo più nel mondo d’ursiano e si sono fatti conoscere proprio nei programmi di Barbarella.

Ma non sarà sfuggito ai telespettatori il collegamento con i talent, visto che Cristian Imparato (eliminato) ha un passato da vincitore di “Io canto”. E che dire dell’Hair Stylist Kikò Nalli, ex marito dell’effervescente opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari?

Ammettiamolo. Il GF della D’Urso ricorda molto la costruzione di un’unica soap opera con tanto di attori protagonisti, comparse, spalle, amori, drammi, tradimenti, inciuci e via di seguito.

Non a caso, in qualche modo, si arriva persino a Brooke di “Beautiful”! Come? Alex Belli, ex di Mila Suarez, ha recitato in un film con Katherine Kelly Lang!

Che dire, “Nostra signora delle faccette”, ha proprio una marcia in più!!