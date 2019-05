In una serata dedicata all’approfondimento politico e all’andamento delle Elezioni, grazie a molti programmi come Porta a Porta, quanti, secondo gli ascolti tv di ieri, 27 maggio 2019, hanno visto il Grande Fratello 16? Chi ha vinto la prima serata fra Bruno Vespa e Barbara d’Urso? Ecco tutti i dati Auditel. Scopriamo insieme come si sono suddivisi i telespettatori e quali programmi hanno riscosso maggior successo.

Ascolti tv ieri, 27 maggio 2019

GRANDE FRATELLO VINCE LA SERATA: 3.681.000 telespettatori e 22.4% di share! Altro che crisi dei reality, evidentemente alle persone piacciono ancora questo tipo di trasmissioni. Porta a Porta, speciale elezioni, si ferma al 11.6% di share.

Porta a Porta Speciale Elezioni | RAI 1

In prima serata è andato in onda il secondo speciale del programma condotto da Bruno Vespa con il commento e l’analisi del voto europeo e i risultati delle elezioni amministrative. Tanti gli ospiti politici, i giornalisti in studio e i collegamenti con le principali capitali europee. La trasmissione ha informato una media di 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Unici – Edoardo Bennato | RAI 2

Un cantautore, un rocker, un architetto, un grillo parlante, una voce fuori dal coro e un formidabile autore di canzoni. La trasmissione ha raccontato tutte le sfaccettature di un personaggio geniale e complesso come quello di Bennato. Durante la puntata sono andate in onda le testimonianze eccellenti di: Mara Maionchi, Leonardo Pieraccioni, Morgan, Renzo Arbore, Massimo Bernardini, Manuel Agnelli, Nino Frassica, Marco Giallini e Andrea Scanzi. Lo show ha interessato 851.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Il matrimonio che vorrei | RAI 3

Kay e Arnold, una coppia solida, sono finiti in terapia di coppia per colpa di Kay, decida a dare una sferzata al suo matrimonio. Vinta la prima sfida, però, la donna ha dovuto cercare, insieme al marito, di liberarsi delle loro inibizioni a letto e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro. Il film ha appassionato una media di 1.342.000 spettatori pari al 5.4%.

Quarta Repubblica | RETE 4

Nicola Porro ha dedicato la serata alle elezioni, con collegamenti, servizi, analisi e ospiti per commentare i risultati del voto per il Parlamento Europeo e le amministrative italiane. Tra gli ospiti della serata: il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni (Lega), il senatore Gianluigi Paragone (M5S), il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, l’economista e politologo statunitense Edward Luttwak, il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro e il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti. Il programma ha ottenuto una media di 752.000 spettatori con il 4.1% di share.

Grande Fratello 2019 | CANALE 5

L’uscita di scena di Vladimir Luxuria, l’ingresso di Taylor Mega, reduce dall’Isola de Famosi, ma anche il ritorno in casa di Giorgio, l’ormai ex fidanzato di Francesca De Andrè ed il ritorno della professoressa che si è innamorata di Kikò per un incontro romantico. Questo è solo un terzo di quello che è accaduto nella nuova puntata del reality. Barbara d’Urso ha eletto anche il primo finalista. Il GF16 ha così incollato alla tv una media di 3.681.000 spettatori pari all’22.4% di share.

L’alba del pianeta delle scimmie | ITALIA 1

La pellicola diretta da Rupert Wyatt, con: Andy Serkis, Karin Konoval, Freida Pinto, James Franco, John Lithgow e Tyler Labine ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.331.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Propaganda Live Speciale Elezioni | La7

Per contrastare Rai 1 e Rete 4, anche la Rete di Urbano Cairo si è occupata di un approfondimento politico sul voto degli italiani e degli europei. Il programma condotto da Diego Bianchi in arte Zoro ha portato a casa una media di 1.133.000 spettatori con uno share del 6.7%.

Karate Kid II | Tv8

Il giovanissimo Daniel, vittorioso in una dura gara di “Karate”, grazie all’addestramento fatto sotto le vigili cure di Miyagi, ha raggiunto un traguardo prestigioso, maturando con la nuova disciplina la propria personalità anche sul piano caratteriale e morale. Quando Miyagi è stato richiamato nel suo villaggio natale presso Okinawa dalla notizia della gravissima malattia del vecchio padre, Daniel ha ottenuto il permesso di accompagnarlo nel triste viaggio. Il film ha raggiunto una media di 507.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Radio Italia Live – Il concerto (live) | NOVE

In diretta da Piazza Duomo a Milano è andato in onda l’atteso appuntamento con la musica italiana. Ad esibirsi tra gli ospiti: Marco Mengoni, Ultimo, Gue Pequeno e tanti altri ancora. Alla conduzione, invece: Luca e Paolo. Lo show ha intrattenuto una media di 329.000 spettatori con uno share dell’1.4%.