Infastidita dal comportamento, al Grande Fratello 16 Barbara D’Urso caccia fuori dalla Casa Giorgio. Parliamo del fidanzato di Francesca De André (o ex) che, in diretta tv, ha ammesso di averla tradita, in macchina con un’altra. Rivediamo, allora, alcuni dei momenti salienti, con protagonista la conduttrice del reality di Canale 5, la nipote di Fabrizio De André e l’ospite in trasmissione. Ecco, infatti, i principali video Mediaset tratti dall’ottava puntata di stasera, lunedì 27 maggio 2019.

Qui al centro: il confronto iniziale tra Francesca De André e il fidanzato (o ex) nella Casa di Gf 16; le accuse di “fare audience” che Giorgio pare rivolgere al programma (con tanto di replica a tono della presentatrice) e l’ammissione del tradimento (avvenuta in diretta tv):

Qui in basso: anche il confronto a tre con l’amica di Francesca (di nome Alessandra).