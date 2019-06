Per il Grande Fratello 16 è tempo di semifinale. La puntata di lunedì 3 giugno 2019, infatti, corrisponde al penultimo appuntamento col reality show, che torna in onda, in diretta e in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti.

Grande Fratello 16, le anticipazioni della nona puntata di lunedì 3 giugno 2019: chi va in finale dopo Gennaro Lillio?

Quali sono, allora, le anticipazioni della nona puntata di Grande Fratello 16? Trasmessa sulla rete ammiraglia di Mediaset dalle ore 21.40 circa di questo lunedì 3 giugno 2019, la semifinale è dedicata principalmente alla scelta dei restanti finalisti.

Dopo Gennaro Lillio andato in finale per primo, infatti, lunedì sera i telespettatori di Canale 5 scoprono finalmente quanti e quali sono i concorrenti che accedono ufficialmente all’ultima puntata del reality targato Endemol Shine Italia.

Ma con quale meccanismo si arriva ai nuovi nomi? Nomination dirette, forse? Televoto lampo, magari? O eliminazioni a brucia pelo? Chissà. Al momento il “come” non si conosce e quindi, beati e delusi del caso si scoprono soltanto nel corso della nuova diretta.

Insomma, almeno per il momento gli inquilini della Casa di “Gf 2019” sono tutti potenziali finalisti. Lunedì, però, la Produzione torna a metterli alla prova, ponendoli anche di fronte a scelte difficili, colpi di scena e momenti carichi di tensione, non senza riservare loro visite sorprendenti.

La scorsa puntata abbiamo scoperto il

primo finalista di @GrandeFratello 🎉🎉🎉 Ancora poche ore e sapremo chi tra i miei ragazzi in Casa, si giocherà la Finale insieme a Gennaro!!! 🤩🤩🤩 #GF16 #semifinale #arriviamo #menodue #tantagioia #colcuore❤️ pic.twitter.com/lIHlSNSPzR — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 2, 2019

Grande Fratello 16, anticipazioni: i concorrenti in semifinale e l’attesa per la nuova eliminazione: chi esce tra Enrico, Kikò ed Erica?

Ma chi sono i concorrenti ancora in gara al Grande Fratello 16? Ad oggi, in nove si giocano la semifinale di lunedì 3 giugno 2019: Gennaro Lillio; Francesca De André; Daniele Dal Moro; Gianmarco Onestini; Martina Nasoni; Michael Terlizzi; i tre nominati di questa settimana:

Enrico Contarin;

Kikò Nalli;

Erica Piamonte.

Insomma, chi di loro accede alla finalissima? Chi, invece, esce dalla Casa proprio a un passo dall’atto conclusivo? Appuntamento, dunque, a lunedì sera – anche in diretta tv su Canale 5 e in live streaming e in streaming on demand su Mediaset Play – con l’individuazione degli ultimi ammessi alla finale e con l’attesa nuova eliminazione.