Il Grande Fratello 15 è già partito alla grande tanto che la vita in Casa si preannuncia scoppiettante. Ma i Concorrenti che in questa prima fase di conoscenza sembrano tutti “a norme Cee”, in realtà hanno molti “scheletri” nell’armadio!!

Nulla di eccezionale, sia chiaro, e non certo i segreti che hanno nascosto (mica tanto) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nel “loro” armadio!!

Grande Fratello 15: primi screzi tra Lucia Bramieri e il Tarzan di Viterbo

Intanto ci sono già stati i primi scontri tra Mezzetti che vorrebbe abbandonare la casa, e Lucia Bramieri. Il Tarzan di Viterbo infatti ha detto che ogni concorrente è lì per un motivo specifico e per pura visibilità.

La donna che non le manda a dire gli risponde sbottando: “tu non sai un caz*** di me, mi conosci da 48 ore!” Insomma gli animi si sono scaldati parecchio, ma poi come succede spesso nei reality si fa pace in fretta!

La doppia vita di Baye Dame Dia: è una famosa Drag Queen

Anche il ragazzo di colore Baye Dame ha avuto un diverbio con unaltra gieffina, Patrizia Bonetti. La ragazza giocava con delle fette di pane, e Baye l’ha rimproverata affermando che nel mondo c’è gente che muore di fame e non è giusto giocare con il pane!!

Beh insomma, il GF non è certo un luogo ideale per fare lezioni di morale, e meno che mai da una persona che ha una doppia vita!

Il ragazzo infatti è una bravissima Drag Queen-nulla di male, anzi è un lavoro colorato e affascinante!

Anche Vladimir Luxuria ha confermato la notizia: Si! Si esibisce nel locale La Muccassassina di Roma.

Confermo che #BayeDame è una bravissima drag-queen: lavora dal 2010 a Muccassassina come Obama The Queen in sala house #GrandeFratello15 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 18 aprile 2018

Tempo fa il ragazzo senegalese si era raccontato al National Geographic e aveva appunto ammesso di essere un commesso di giorno è una meravigliosa drag queen di notte. All’epoca però si faceva chiamare Papi nome che poi ha convertito in Obama the Queen

Il titolo di studio di Mariana Falace

La bionda napoletana ha raccontato di essersi laureata alla prestigiosa università Federico II di Napoli, in verità si scopre che il “famoso pezzo di carta” lo ha ottenuto all’università telematica Pegaso.

Nella vita ha fatto la postina, cosa che è stata omessa nella scheda di presentazione ma tutti la ricordano per la sua avvenenza.

Poi è nell’agenzia di Paola Benegas, che ha avuto tra le altre anche la più nota Belen Rodriguez e sarebbe stata fidanzata con un calciatore napoletano. Insomma, non ha nulla di “sconosciuto”!

Alberto “diventato famoso” grazie a Selvaggia Lucarelli

Personaggio che appare sopra le righe e che comunque ha ottenuto la notorietà non certo solo grazie all’entrata del Grande Fratello è Alberto Mezzetti.

Il Tarzan di Viterbo, è balzato agli onori del gossip perché Selvaggia Lucarelli nota penna de Il Fatto Quotidiano, tempo fa gli aveva dedicato un post social:

In una scala di figaggine da 1 a 10 è 111 con plauso accademico.

Selvaggia lo riempì di complimenti:

il Jared Leto di Viterbo, il Johnny Depp della Tuscia e aggiunse: P.s. Alberto è un amico di mio fratello. Non lo conosco, perché ovviamente i fratelli con le sorelle condividono solo le foto in maschera dell’infanzia, mica il meglio!

Simone Coccia Colaiuta vs Luigi Mario Favoloso

Anche altri due gieffini hanno avuto modo di scambiare nel 2015 qualche battuta sui social: Simone Coccia e Luigi Favoloso.

Fu una vera e propria lite social innescata da Simone che commentò su Facebook un’ospitata di Favoloso proprio da Barbarella, per discolpare la sua fidanzata Nina Moric da presunti insulti rivolti ad un disabile.

Luigi, tornato a Casa rispose a Simone appellandolo con: “Simone Ciocca Capocchia” e dicendogli: “Ma ti rendi conto con chi stai?”, in riferimento alla fidanzata di Simone, la senatrice Stefania Pezzopane.

Ammettiamolo. Questi ragazzi non hanno nulla del GF classico dove a partecipare erano veramente degli sconosciuti e la loro freschezza era immediata.