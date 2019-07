Lorella Cuccarini torna in prima serata su Rai 1 con “Grand Tour di Linea Verde“, cinque speciali realizzati con il gruppo di lavoro di “Linea verde“. Ecco le anticipazioni e le data di messa in onda su Rai uno.

Grand Tour su Rai 1 con Lorella Cuccarini: ecco quando

Al via da venerdì 2 agosto 2019 l’edizione speciale di “Grand Tour Linea Verde“, il programma – viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro territorio condotto da Lorella Cuccarini affiancata dal giornalista Angelo Mellone e da Peppone.

Si tratta di cinque speciali trasmessi in prima serata su Rai1 e realizzati con il gruppo di lavoro di “Linea Verde”, una delle trasmissioni più seguite dell’azienda di Viale Mazzini. Prima degli impegni con “La vita in diretta”, la Cuccarini ha accettato con grande entusiasmo di viaggiare in l’Italia alla scoperta delle tradizioni culinarie e non. Un programma che la “più amata dagli italiani” ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

Ma rispetto al programma “tradizionale” il taglio è meno incentrato sui prodotti del territorio e più focalizzato su curiosità legate ai luoghi turistici, perché andiamo in onda ad agosto. Proponiamo itinerari che potrebbero essere uno spunto per fare dei weekend in alcuni dei posti speciali che ci offre il nostro Paese.

All’interno del programma, i ruoli sono ben divisi come ha anticipato la Cuccarini a Sorrisi:

Peppone va alla ricerca delle curiosità gastronomiche. Angelo è il viaggiatore che esplora i percorsi più selvaggi e immersi nella natura. Io invece faccio la parte più turistica, che non è meno interessante, perché anche all’interno delle tradizioni e della cultura popolare ci sono degli “spaccati” che io stessa non avevo mai conosciuto.

Grand Tour Linea Verde 2019: anticipazioni e ospiti

Durante i cinque speciali trasmessi in prima serata dal 2 agosto, Lorella Cuccarini incontrerà anche alcuni volti noti del piccolo schermo. A cominciare da Al Bano Carrisi durante il tour alla scoperta della Puglia, Jerry Calà durante la puntata dedicata alla Sardegna e Costa Smeralda. Tra gli ospiti “speciali” anche Mario Tozzi e Edoardo Bennato.